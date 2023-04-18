Пышный бюст Наташи Королевой с трудом поместился в купальник

Наташа Королева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Наталья Королева улетела в отпуск: местом отдыха артистка выбрала Мальдивские острова. И если поначалу ее путешествие на экзотические острова не задалось из-за дождя, то теперь погода наладилась. Певица воспользовалась солнечным утром, чтобы позагорать, а заодно продемонстрировать поклонникам фигуру в бикини.

Наталья рассказала, что вместе с российским дизайнером Аникой Керимовой выпустила собственную линейку купальников по мотивам своих песен. Певица примерила одну из моделей – бикини с принтом в виде ласточек. Королева напомнила, что у нее есть одноименная песня, и покрутилась перед камерой, снимая видео.

«Мы открываем летний сезон по мотивам любимых песен. Это модель «Ласточка». Хвастаюсь, у нас получилась очень красивая коллекция», - рассказала звезда.

Певица похвасталась купальником и стройной фигурой. Фото: кадр видео.

В ролике Наташа наклонилась поближе к камере, продемонстрировав аппетитную ложбинку между грудей, и сообщила, что эта модель бюстгальтера рассчитана на пышный бюст.

«Очень удобный купальник, хорошо держит немаленькую грудь», - отметила 49-летняя исполнительница.

Королева может смело хвастаться купальниками в соцсетях: за последнее время она похудела и остается в отличной форме. В недавнем интервью Наташа призналась, что ей очень трудно ограничивать себя в еде, но она старается не переедать.

Наташа продемонстрировала пышную грудь. Фото: кадр видео.

«Я совсем не идеальная, и у меня есть масса недостатков. Я все это прекрасно понимаю! Но если я позволяю себе расслабиться, то потом собираюсь! “Наташа, тряпка! Все, обратно!”», - говорила исполнительница журналистам.

Певица уверяет, что регулярно занимается спортом. За режимом ее тренировок следит муж Сергей Глушко. В 53 года бывший стриптизер сохранил гору мускулов и пока не растерял былую форму. Покончив с карьерой на сцене, Тарзан открыл в себе талант художника. В основном он рисует портреты, и любимая модель – жена Наташа.

- Мы хотим сделать для Сережи мастерскую, со специальным выводом воды, с хранением полотен и просторным залом, - рассказала как-то Королева о планах по перестройке своего подмосковного особняка. - Художнику нужно место для того, чтобы он мог комфортно творить.