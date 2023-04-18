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Звезды18 апреля 2023 13:29

«На месте щек возникли провалы»: певица Анна Калашникова рассказала о неудачной пластике

Певица Анна Калашникова призналась, что получила изможденное лицо после неудачной пластики
Алина ЧЕРНОВА
Певица Анна Калашникова призналась, что получила изможденное лицо после неудачной пластики

Певица Анна Калашникова призналась, что получила изможденное лицо после неудачной пластики

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Каждому из нас интересно, что бы такого с собой сделать, чтобы стать помоложе и покрасивее. В пределах разумного, конечно же. Звездный люд не исключение.

Международного научно-образовательного форума «Эстетическая медицина будущего. Тренды-2023». Даже первая красавица эстрады Алсу не смогла пропустить это бьюти-событие, хотя, как рассказала певица, она никогда не увеличивала себе губы. Мол, хейтеры периодически пытаются ее уличить в излишней пышности губ, но на самом деле никакой косметической магии в этом нет. Дескать, главное подобрать правильный карандаш и помаду.

Юмористка Елена Борщева поделилась с KP.RU, мол, никогда не делала «уколы красоты».

- Максимум - массаж лица. И то делаю его сама, дома, а не в салоне, - заверила нас Борщева.

А вот скандальный певец Прохор Шаляпин не скрывает, что раз в полгода посещает косметолога.

- Но без фанатизма. Один раз делал нити для овала лица. Было дело-нос корректировал, делал его более изящным. А так больше ничего серьезного не предпринимал пока - пришел сюда за новыми витаминами и коллагеном, - заверил KP.RU Шаляпин.

Участника группы «Фабрика» Ира Тонева призналась, что держать себя в форме ей помогает модная процедура «фотоомоложение».

- Это омоложение кожи лица при помощи специального аппарата, излучающего световые импульсы, - рассказывает Тонева.

Плюс ко всему артистка уже много лет не ест мясо и уверена, что вегетарианство тоже ей помогает выглядеть молодо.

- Никаких серьезных ритуалов красоты я не провожу. Моей коже хорошо, когда я умываюсь не какими-то модными пенками и тоником, а обычной водой с мылом, - удивила певица.

Звезда ток-шоу и певица Анна Калашникова пошла дальше разговоров, на глазах репортеров испробовала на себе какой-то навороченный аппарат, который помог ей избавиться от застоя лимфы в левой руке. Косметолог водил по руке певицы диковинным аппаратом, который с помощью воздействия электромагнитного поля за десять минут снял беспокоящий Анну зажим.

- Буду чаще ходить на массаж. Хотя я и так не халтурю, два раза в неделю посещаю массажный кабинет, благодаря чему похудела на 4 кило, нахожусь сейчас в своей идеальной форме, - хвастается Калашникова.

- А «уколы красоты» часто делаете?

- Не особо часто, хотя у меня мама работает косметологом. В основном делаю укольчики для увлажнения кожи. Вообще с модными процедурами надо быть осторожной. Помню был бум на удаление комков Биша. Все мои подруги мечтали об идеальных скулах. Ну и я их послушала, сделала операцию. Щечки пропали, но лицо стало слишком изможденным, пришлось восполнять потерянный объем филлерами. И приходится теперь периодически повторять инъекции филлеров, чтобы личико выглядело молодо, чтобы не было провалов в области щек, - поделилась печальным опытом Калашникова.

Шоу-бизнесЗвезды: стиль и мода