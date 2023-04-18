«На месте щек возникли провалы»: певица Анна Калашникова рассказала о неудачной пластике

Певица Анна Калашникова призналась, что получила изможденное лицо после неудачной пластики Фото: Борис КУДРЯВОВ

Каждому из нас интересно, что бы такого с собой сделать, чтобы стать помоложе и покрасивее. В пределах разумного, конечно же. Звездный люд не исключение.

Международного научно-образовательного форума «Эстетическая медицина будущего. Тренды-2023». Даже первая красавица эстрады Алсу не смогла пропустить это бьюти-событие, хотя, как рассказала певица, она никогда не увеличивала себе губы. Мол, хейтеры периодически пытаются ее уличить в излишней пышности губ, но на самом деле никакой косметической магии в этом нет. Дескать, главное подобрать правильный карандаш и помаду.

Юмористка Елена Борщева поделилась с KP.RU, мол, никогда не делала «уколы красоты».

- Максимум - массаж лица. И то делаю его сама, дома, а не в салоне, - заверила нас Борщева.

А вот скандальный певец Прохор Шаляпин не скрывает, что раз в полгода посещает косметолога.

- Но без фанатизма. Один раз делал нити для овала лица. Было дело-нос корректировал, делал его более изящным. А так больше ничего серьезного не предпринимал пока - пришел сюда за новыми витаминами и коллагеном, - заверил KP.RU Шаляпин.

Участника группы «Фабрика» Ира Тонева призналась, что держать себя в форме ей помогает модная процедура «фотоомоложение».

- Это омоложение кожи лица при помощи специального аппарата, излучающего световые импульсы, - рассказывает Тонева.

Плюс ко всему артистка уже много лет не ест мясо и уверена, что вегетарианство тоже ей помогает выглядеть молодо.

- Никаких серьезных ритуалов красоты я не провожу. Моей коже хорошо, когда я умываюсь не какими-то модными пенками и тоником, а обычной водой с мылом, - удивила певица.

Звезда ток-шоу и певица Анна Калашникова пошла дальше разговоров, на глазах репортеров испробовала на себе какой-то навороченный аппарат, который помог ей избавиться от застоя лимфы в левой руке. Косметолог водил по руке певицы диковинным аппаратом, который с помощью воздействия электромагнитного поля за десять минут снял беспокоящий Анну зажим.

- Буду чаще ходить на массаж. Хотя я и так не халтурю, два раза в неделю посещаю массажный кабинет, благодаря чему похудела на 4 кило, нахожусь сейчас в своей идеальной форме, - хвастается Калашникова.

- А «уколы красоты» часто делаете?

- Не особо часто, хотя у меня мама работает косметологом. В основном делаю укольчики для увлажнения кожи. Вообще с модными процедурами надо быть осторожной. Помню был бум на удаление комков Биша. Все мои подруги мечтали об идеальных скулах. Ну и я их послушала, сделала операцию. Щечки пропали, но лицо стало слишком изможденным, пришлось восполнять потерянный объем филлерами. И приходится теперь периодически повторять инъекции филлеров, чтобы личико выглядело молодо, чтобы не было провалов в области щек, - поделилась печальным опытом Калашникова.