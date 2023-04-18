"Уже пишут, что я в больнице?!": Дмитрий Дибров высказался о ДТП со своим участием у Останкино

Мы дозвонились до Дмитрия Диброва Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дмитрий Дибров 18 апреля ехал на работу в Останкино и опоздал из-за того, что попал в дорожно-транспортное происшествие. Неподалеку от Останкино авто телеведущего задел полицейский микроавтобус. Мы дозвонились до Дмитрия Диброва - пострадавших нет, в его «Мерседес» врезалась машина, повреждения незначительные. Телеведущий ждет эвакуатор и заполняет бумаги – объяснительную для водителя полицейской машины.

В трубке воет сирена, слышно, что мимо проезжают автомобили, но голос у Дмитрия Диброва при разговоре с KP.RU как обычно веселый и доброжелательный: «Коллеги, спасибо за беспокойство - со мной все хорошо. Спасибо-спасибо!» Дибров пока занят решением дорожной ситуации, но уже получил массу звонков, потому в разговоре с нами шутит: «Уже пишут, что я в больнице?! А почему не по пути на Троекуровское… Ведь абсолютно рядовая бытовая ситуация, человек случайно зацепил, со всеми может случиться. Все в порядке». Жена телеведущего Полина узнала о происшествии из-за звонков журналистов: но уже тоже спокойна.

Дмитрий Дибров опытный и осторожный водитель с 80-х годов прошлого века. Однако 14 лет он попадал в небольшое ДТП тоже у Останкино, а позднее в центре столицы – тоже ничего страшного, просто слегка въехал в другого участника движения.

Первая машина Диброва - Volkswagen Golf, которую он купил, когда начались первые большие заработки на телевидении (когда там стали продавать рекламу). Дмитрий мечтал об иномарке и купил ее, не подозревая о последствиях – она постоянно ломалась. А звезда экрана сам ее чинил. Однажды Volkswagen Golf остановился по дороге на выступление Диброва в Кремлевском дворце: Дмитрий в белом фраке достал спецовку и чинил сам. Благодаря первой иномарке, он может диагностировать и починить самые разные поломки машины. Но Дмитрий давно уже пересел на Mercedes: то он у него черный, то белый. Дибров говорит, что слоган человека, который водит Mercedes: «ты вырос, не рви и не газуй».