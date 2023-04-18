Российский бизнес выздоравливает: отрасли, которые чувствуют себя лучше всего

Быстрее всего в 2023 году восстанавливается именно малый бизнес Фото: Михаил ФРОЛОВ

Есть такая популярная поговорка-пожелание: главное — здоровье, остальное приложится. Но применима она не только к здоровью человеческому. Экономика, например, тоже страдает от самых разных болезней — то пандемия ее подтачивает, то рецессия, то уровень инфляции вдруг зашкаливает. Банк «Точка», сервис по подбору персонала hh.ru и маркетинговая платформа Calltouch решили совместно измерить Индекс здоровья российского бизнеса. Для исследования было проанализировали 20 различных индустрий и более 500 тысяч работающих в них компаний. Но не все, а предприятия микро-, малого и среднего бизнеса. Именно такие компании обеспечивают в мировой экономике 70% рабочих мест, их доля в мировом ВВП составляет 50%. На основании ключевых показателей (оборот, выплаченные налоги, цикл жизни компаний, уровень зарплат в отрасли и т.п.) авторы исследования рассчитали Индекс бизнес-здоровья, выбрав в качестве отправной точки допандемийный 2019 год.

ЧТО РАСТЕТ, А ЧТО УПАЛО

Итак, если в 2019 году Индекс составлял в среднем 52 балла, то по итогам I квартала 2023 года показатель вырос до 64 баллов (см. «Только цифры»). Больше было только в I квартале 2022-го — 67 баллов. Это говорит о том, что отечественный бизнес постепенно выздоравливает после потрясений последних лет. Причем быстрее всего в 2023 году восстанавливается именно малый бизнес: индекс его здоровья в I квартале 2023 года всего на 3 балла ниже, чем год назад (67 к 70). Здоровье среднего бизнеса ухудшилось на 13 баллов (42 к 55), микробизнеса – на 8 баллов (59 к 67).

По результатам анализа Индекса год к году (I квартал в 2023 и 2022 году) наибольший рост показала туристическая отрасль (+18 баллов, помогает рост внутреннего туризма). Затем следует бизнес в сфере искусства и культуры (+13 баллов, после пандемийного сидения по домам люди пошли на концерты и в театры). На третьем месте — машиностроение и производство промышленного оборудования (+9 баллов). Авторы исследования связывают рост в этой сфере с мерами государственной поддержки отечественной промышленности и импортозамещение.

Хуже обстоят дела у охранных предприятий (-15 баллов), мебельного бизнеса (-13 баллов, сказалось падение на рынке недвижимости) и у компаний, занимающихся частными и коммерческими перевозками (-10 баллов) — сыграла роль перестройка логистических цепочек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ВЗЯЛИ ОБОРОТ

Выручка (или оборот) российского малого и среднего бизнеса, по данным банка «Точка», к концу I квартала 2023 года продемонстрировал положительную динамику во всех отраслях. Если рост в сфере туризма и интернет-торговли вполне логичен, то рост оборота в автомобильной отрасли может удивить. Эксперты объясняют это, главным образом, ростом цен на автозапчасти. А вот невысокие показатели роста выручки в медицине, фармацевтике, продуктовом ритейле связывают с уходом зарубежных поставщиков и усложнением логистических цепочек.

ОТРАСЛИ-ЛИДЕРЫ

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

БИЗНЕСУ НУЖНЫ ЛЮДИ

Микро- и малый бизнес показали и самые высокие темпы в поиске сотрудников: среднемесячное количество вакансий в I квартале увеличилось на 21%. Впрочем, средний бизнес тоже показал заметный рост (+15%).

На российском рынке труда доля вакансий от работодателей малого и среднего бизнеса составляет сейчас 33%. В I квартале 2023 года (по сравнению с аналогичным периодом 2022 года) стали чаще искать специалистов компании, работающие в сфере организации культурных мероприятий (+51%), а также центры развлечений (+46%) и турагентства (+38%).

Зарплаты растут быстрее всего у вакансий в сфере «Образовательные учреждения» (рост на 80% до 69 500 руб.) и «Телекоммуникации, связь» (рост на 35% до 69 700 руб.).

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Исследование показывает рост ключевых бизнес-показателей, и авторы исследования полагают, что во II квартале отечественный бизнес продолжит восстанавливаться — ведь многие отрасли еще не достигли показателей годичной давности.

СПРАВКА «КП»

Индекс здоровья российского бизнеса - проект-исследование банка «Точка», компании Calltouch и сервиса hh.ru, в котором собраны и обобщены данные по оборотам, налогам, рынку труда, зарплатам, спросу, покупательской способности, эффективности маркетинговых каналов, жизненному циклу компаний по разным отраслям. В исследовании три среза: микро-, малый- и средний бизнес. За образцовый год был взят относительно спокойный 2019 год и проанализированы 2020-2022 гг. и 1 квартал 2023 года. Индекс будет обновляться ежеквартально.

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