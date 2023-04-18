Оператор беспилотника ВСУ получил 14 лет колонии

С помощью квадрокоптера Мамчук установил местонахождение дома и по рации передал координаты командиру подразделения РСЗО «Ураган»

Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему Вооруженных сил Украины Владимиру Мамчуку, который передал артиллерийскому подразделению ВСУ координаты жилого дома, который был уничтожен.

В материалах приговора говорится: «Мамчук проходил военную службу в войсковой части А1736 (57 отдельная мотопехотная бригада) в должности оператора беспилотного летательного аппарата. 17 апреля 2022 года Мамчук, находясь в поселке Новотошковское Попаснянского района Луганской Народной Республики получил от командира подразделения беспилотных летательных аппаратов указание произвести разведку города Первомайска и установить координаты дома по улице Театральная. Командир подразделения сообщил о том, что в данном доме проживает мирное население, которое настроено против Украины и поддерживает Российскую Федерацию, поэтому людей надо уничтожить, а здание разрушить».

С помощью квадрокоптера Мамчук установил местонахождение дома и по рации передал координаты командиру подразделения РСЗО «Ураган».

«В результате по жилому дому было произведено 5 выстрелов кассетными осколочными снарядами. Эти действия украинских военнослужащих поставили жизнь мирных граждан под угрозу, две женщины получили ранения», - говорится в материалах уголовного дела.

Мамчук признал вину и раскаялся в том, что передал координаты разрушенного дома. При этом не исключено, что командир Мамчука преследовал в данном случае личную неприязнь к отдельным жителям этого дома.

Мамчук получил 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Тоже ждет и его командира, когда он попадется в руки следствия.