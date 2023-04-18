В Европе переписывают Агату Кристи: Вымарывают слово «индийский» и «расистские» шутки

Фото: кадр из фильма

Мы уже писали о том, до какого абсурда доходят европейские активисты в поиске ведьм среди классиков. В произведениях Уильяма Шекспира отыскали расизм и разбирали нетолерантного автора публично, а в театре ставили «Ромео и Джульетту» с небинарными героями.

Дальше — больше. Теперь Франция решила внести копеечку в копилочку секты BLM и взялась редактировать Агату Кристи. Английская писательница не угодила издательству Masque, сотрудники которого и решили «улучшить» работы Кристи. Теперь из произведений вымарывается все, что хоть как-то могло бы вызвать неудобство у темнокожего населения планеты. К примеру, портретные характеристики героев или шутки о том, что в темноте одному из персонажей романа «Карибская тайна» (1964) не удалось разглядеть в кустах чернокожую девушку (разве это настолько невозможно?!).

Из романа «Смерть на Ниле» (1937) о расследовании бельгийского сыщика Эркюля Пуаро исчез фрагмент реплики миссис Аллертон про «отвратительные» глаза и носы группы местных детей. А из детективного сборника «Последние дела мисс Марпл и два рассказа» (1979) вытерли слово «индийский» в характеристике «его индийский характер».

К слову, дурной и заразительный пример коллегам подал американский издательский дом HarperCollins Publishers. Там из книг Агаты Кристи начали удалять характеристики внешности и происхождения персонажей, «считающиеся оскорбительными». Кто, почему и как посчитал их оскорблением — разумеется, загадка. На усмотрение современных творцов повесточки.

Кто забыл, английская писательница опубликовала более 60 детективных романов, шесть психологических романов и 19 сборников рассказов. Ее произведения считаются чуть ли не самыми часто публикуемыми за всю историю человечества.