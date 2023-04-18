Путина позвали в древний псковский монастырь

Во вторник президент в Ново-Огарево принял главу Псковской области Михаила Ведерникова. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

У Владимира Путина начались традиционные весенне-летние встречи с губернаторами, которым в сентябре предстоит идти на выборы. Во вторник президент в Ново-Огарево принял главу Псковской области Михаила Ведерникова.

- В этом году 550 лет Печорам. Мы с владыкой Тихоном просим вас найти время в графике, приехать. Нам действительно будет что показать, - в самом начале пообещал губернатор.

- Монастырь никогда не закрывался, - заметил в ответ российский лидер.

- Все эти сотни лет шла служба. Владыка сейчас очень многое сделал. Монастырь действительно преобразился, - добавил Ведерников.

Дальше губернатор отчитался об успехах региона:

* Получилось решить логистический коллапс после закрытия границ ЕС.

* На 40% вырос турпоток.

* Решена проблема транспортной доступности и появились новые проекты в агросекторе.

- Везде есть – где-то небольшой, где-то значительный – рост, - рассказал губернатор.

* С 2017 года бюджет области увеличился в 2,5 раза, с 26 до 61 млрд. рублей.

Ближе к концу Ведерников перешел к поддержке спецоперации.

- У нас, наверное, нет ни одного человека, чей родственник, знакомый или друг не служил бы в Вооружённых Силах. Поэтому с первых дней начала СВО мы уделяем пристальное внимание вопросам оказания помощи нашим ребятам, которые там, - сообщил глава региона.

В каждом районе теперь есть свой уполномоченный по делам мобилизованных.

- Для того чтобы уберечь их от какого-то бюрократизма и объяснения, кто они такие, в учреждениях региона, я всем им дал статус общественного помощника губернатора, у них есть удостоверения. Достаточно эффективно работают, - похвалил Ведерников.

- Семьи военнослужащих должны находиться под особым контролем и вниманием, - отметил Путин.

В конце губернатор попросил Владимира Владимировича поддержать участие в выборах.

- Мы готовы пройти единый день голосования и продолжить эту работу в интересах жителей нашей Псковской области, - пообещал чиновник.

- Команда у вас эффективная, вы её уверенно возглавляете. Действительно, проблем немало, но в целом темп хороший набран, так что я желаю вам успеха, - дал свое одобрение президент.