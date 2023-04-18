Россияне признались, что настороженно относятся к цифровому рублю

Две трети населения либо отдают предпочтение наличным деньгам, либо просто не понимают отличия цифрового рубля от безнала Фото: Shutterstock

Эльвира Набиуллина напомнила, что цифровой рубль уже начала тестировать первая группа клиентов. А после завершения пилотного проекта цифровой рубль будет предложен всем, сообщила глава Центробанка. Однако далеко не все россияне планируют сразу переходить на новую валюту. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, две трети населения либо отдают предпочтение наличным деньгам, либо просто не понимают отличия цифрового рубля от безнала. 34% опрошенных говорят, что по старинке доверяют только наличке и ни на какой цифровой рубль переходить не собираются. Наличке не страшны никакие хакеры, никакие онлайн или телефонные мошенники. Когда деньги держишь в руках, как-то спокойнее становится, признаются участники исследования.

Еще 28% признаются, что просто не понимают, в чем фишка цифрового рубля, чем он отличается от безналичных средств на банковском счете и какие преимущества дает.

Но вот другая треть россиян оказались куда более открытыми к новшествам. К примеру, 18% опрошенных говорят, что выступают за любые новации, поэтому с радостью готовы попробовать перейти на цифровой рубль.

8% россиян говорят, что для перехода им требуются какие-то выгодные условия. К примеру, если при использовании цифрового рубля кэшбек с покупок будет больше, чем при оплате привычной банковской картой, то они рады будут воспользоваться этой выгодой и сменить систему платежей.

А вот еще 6% допускают, что в использовании цифрового рубля есть свои преимущества, но они их пока не до конца понимают и пользоваться новой валютой пока не хотят. Но когда пройдет время и уже все вокруг начнут использовать цифровой рубль, все станет проще и понятнее, тогда на эту систему оплаты будут готовы перейти и они.

Оставшиеся 6% говорят, что пока не решили, будут ли они пользоваться цифровым рублем.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 9,2 тысячи человек.