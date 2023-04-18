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Звезды18 апреля 2023 15:16

В Театр Вахтангова назначили главным режиссером ученика Римаса Туминаса

При этом легендарный театр остается директорским, все самые важные решения принимает его директор Кирилл Крок
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анатолий Шульев для вахтанговцев человек знакомый. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Анатолий Шульев для вахтанговцев человек знакомый. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

18 апреля в Театр им. Вахтангова назначен новый главный режиссер – 33-летний Анатолий Шульев. Он - ученик Римаса Туминаса (закончил режиссерский факультет театрального института им. Щукина курс Туминаса), покинувшего пост художественного руководителя год назад.

Но не только поэтому Анатолий Шульев для вахтанговцев человек знакомый. Он выпустил в этом театре несколько спектаклей, в том числе одну из последних премьер - «Амадей» с Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым. Кстати, Анатолий Шульев родился, как и отец-основатель этого театра Евгений Вахтангов, во Владикавказе. И это тоже посчитали символичным.

- Мне радостно, что на такую важную должность в наш театр приходит молодой человек, - сказал директор театра Кирилл Крок. - Не стоит забывать, Евгений Вахтангов создал свою Студию, из которой вырос наш театр, в 31 год, а все свои великие спектакли поставил, когда ему ещё не исполнилось и сорока. Олег Ефремов стал главным режиссёром «Современника» в 27 лет, а Галина Волчек – в 39 лет. Примерно в этом же возрасте Марк Захаров пришёл в «Ленком». Кроме того, Анатолий Шульев прекрасно знает наш театр, труппу. Можно сказать, что его профессиональное становление прошло в этих стенах благодаря Римасу Туминасу.

Театру Вахтангова действительно был нужен главный режиссер. Уже год труппа работает без художественного руководителя. Пост главрежа (еще при худруке Туминасе) недолго занимал Юрий Бутусов. Но он тоже уехал из России. Вахтанговский театр на сегодняшний день остается директорским, каких в Москве много. Все важные решения принимает директор Кирилл Крок.

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