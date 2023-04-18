«Нет, он не в Израиле»: Алла Михеева показала, где Иван Ургант отметил 45-летие

Иван Ургант. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Создатели программы «Вечерний Ургант» отметили 11-летие шоу. Развлекательная передача впервые вышла в эфир 16 апреля 2012 года. По этому поводу команда проекта собралась в одном из столичных ресторанов. Для праздника у коллег был еще один повод: 16 апреля ведущий шоу Иван Ургант отметил 45-летний юбилей. Соведущая Урганта Алла Михеева поделилась в соцсетях кадрами вечеринки.

Среди гостей праздника были Дмитрий Хрусталев, Александр Гудков и другие участники проекта «Вечерний Ургант».

«Люблю до неба всех! Юбилей, и 11 лет нам», - подписала видео Алла Михеева.

Телеведущая сняла в ролике Ивана Урганта. Шоумен пришел на вечеринку в зеленой клетчатой рубашке и красной кепке. В видео Иван что-то оживленно обсуждает с коллегами.

Алла Михеева показала видео с Иваном Ургантом на вечеринке в честь 11-летия программы "Вечерний Ургант". Фото: кадр видео.

Снимки праздника появились и на страницах других участников проекта. Режиссер Александр Шапошников опубликовал фотографию с Ургантом и подписал ее: «Нет, он не в Израиле», намекая на появившиеся в прошлом году слухи об эмиграции телеведущего.

Кадрами праздника поделились создатели программы. Фото: соцсети.

Шоу «Вечерний Ургант» в последний раз вышло в эфир Первого канала 21 февраля 2022 года. Затем программу, как и многие другие передачи развлекательного характера, временно убрали из эфира, заменив на более актуальные на тот момент политические ток-шоу. В соцсетях, впрочем, обсуждается версия, что исчезновение Урганта из эфира связано с его политической позицией – телеведущий не поддержал СВО.

После февраля 2022 года шоумен публично не высказывался о спецоперации, однако программа в эфир так и не вернулась. В комментариях под постом Аллы Михеевой подписчики спрашивают: «Возвращаетесь?», «Когда это было?», «Когда ждать возвращения?». Однако Михеева на их вопросы не ответила.

Шоумен оживленно общался с коллегами. Фото: кадр видео.

На днях Иван появился на московской премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко. Ургант вышел на красную дорожку и сообщил журналистам, что скоро вернется на экран. На вопрос, увидят ли его зрители снова на Первом канале, он уверенно ответил: «Конечно!».

В прошлом году прошел слух, что после начала спецоперации Иван уехал за границу. Однако сразу несколько знакомых телеведущего подтвердили, что он не покидал Россию. О том, чем занимался его сын все эти месяцы, рассказывал отец шоумена - актер Андрей Ургант.

«У меня двое детей: Иван и Мария. Иван - актер и телеведущий, временно не работает, воспитывает двух моих внучек», - сообщил Андрей Ургант в интервью «Комсомольской правде».