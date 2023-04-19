Анекдоты: На сочинском пляже дельфин спас человека, отговорив его покупать чебурек

- Роза, ты обворожительна, как эти мимозы!
- Мойша, а может, я обворожительна, как это бриллиантовое колье на витрине?
- Нет, Роза, как мимозы!
* * *
Шеф с утра на меня так орал, что я по привычке сказал: «Хорошо, дорогая!»
* * *
- Я должен обсудить с вами поведение вашего сына. Он на переменах только и делает, что бегает за девочками.
- Hу и что, в его возрасте все бегают за девочками.
- С бензопилой?!
* * *
Ученые сообщают, что искусственный интеллект подумал-подумал и решил не порабощать человечество, а пожить в свое удовольствие. Теперь он бухает с мужиками в гаражах, ездит на рыбалку и просит называть его Петрович…
* * *
- Доброе утро, вам неслыханно повезло! Вчера в Америке умер миллиардер. Случайным образом вы были выбраны единственным наследником. Поздравляю, вы теперь обладатель 400 миллиардов долларов, 100 килограммов золота, и все это - ВАМ!.. Нужно только купить у нас утюг и фен!
* * *
Один мой большой ночной страх - что холодильник будет каждые полчаса открывать двери в мою комнату, смотреть пару минут и молча уходить…
* * *
Николай Валуев - единственный депутат, у которого есть две неприкосновенности: депутатская и от природы.
* * *
Прочитал Библию, сходил в церковь...
Книга лучше.
* * *
- Я купил шотландскую овчарку, и она так пугает соседей...
- Что, так громко лает?
- Она вообще не лает! Но вот эта клетчатая юбка и волынка...
* * *
Скоро создатели Википедии соберут всю информацию о человечестве и улетят обратно…
* * *
Два электрика сидят на столбе. Внизу проходит старушка.
- Бабка, подай провод!
- Возьми, сынок.
- Ну вот, а ты говоришь: «Фаза, фаза».
* * *
Половина пробок на дорогах из-за того, что «Ока» не может переехать лежачего полицейского, упирается в него и буксует.
* * *
Я хоть и топографический дебил, но точно знаю, что осенью птицы улетают направо.
* * *
Жена пришла в тюрьму на свидание к мужу. Посидев немного, она говорит:
- Мне пора, милый. Я все время думаю, как тяжело нашей собачке целый день сидеть взаперти.
* * *
- Чем ты занимался сегодня, любимый?
- Ездил справку для универа делать, потом к родителям заехал, отдал папе тот диск, про который тебе говорил, потом на работу.
- А я думала, ты по мне скучал.
- Прости, я все время забываю правильный ответ.