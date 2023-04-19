Последние новости о ситуации вокруг Украины на 19 апреля 2023 года: Как ВСУ вредят «Леопардам», зачем украинцы бьют по своим и какой вирус поразил теннисисток

Поездки Путина в Херсонскую область и ЛНР не готовились заранее Фото: REUTERS

Янки, гоу хоум!

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении погасила более 80 «воинов света» и две бронемашины. «Западная» группировка войск на Купянском направлении вывела из строя более взвода, танк, две бронемашины, две американских САУ М109 «Paladin» и гаубицу Д-20, также пресечены действия двух ДРГ. На Донецком направлении штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях Артемовске Бойцы ВДВ оказывали поддержку по освобождению города и отбивали контратаки с флангов. «Южная» группировка войск в ДНР нанесла противнику такие потери: 290 украинских бойцов и наёмников, одна БМП, три бронемашины, 8 автомобилей, РСЗО «Град», американские артсистема М777 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила взвод, три БМП, два пикапа и гаубицу Д-20. А в Гуляйполе и Червоной Кринице Запорожской области разбиты два склада боеприпасов. На Херсонском направлении нивелированы более 25 украинских бойцов, американская артсистема М777 и две гаубицы Д-30. Силы ПВО уничтожили 6 украинских беспилотников. И как же хорошо американская техника уходит в металлолом...

Снова ВСУ бьют по своим

Андрей Марочко, подполковник народной милиции ЛНР в отставке, сообщил, что ВСУ обстреляли из РСЗО своих же бойцов, разместивших позиции в домах мирных жителей в Артемовске. На юго-западе этого города в ДНР удар из реактивных систем залпового огня был нанесен, предположительно, из района Богдановки, находящейся под контролем украинских войск. Ранее подобное случилось в районе Авдеевки со сдавшимися в плен военнослужащими ВСУ, которых ночью не успели вывести в наш тыл. В Минобороны РФ заявили, что украинская сторона специально бьет по своим же бойцам из артиллерии, чтобы те не отступали и не сдавались в плен. Других мотиваций не осталось?

Армия Украины зависит от западных поставок уже на 100%

Николай Азаров, бывший глава кабмина незалежной заявил, что без западной военной помощи самостийная неминуемо потерпит поражение. Азаров высказал такое мнение: «Украинская армия на 100% зависит от поставок европейского и американского вооружения. В стране не осталось своего производства снарядов, патронов, стрелкового оружия. Не говоря уже о более серьезных видах вооружения, вроде танков». Экс-премьер уточнил, что и зарплата украинских военных выплачивается из американского бюджета. По мнению Азарова, более жесткое перекрытие путей снабжения ВСУ станет залогом поражения украинской армии. Идея не новая, но все более актуальная.

Евросоюз возмутился действиями стран Восточной Европы

Издание Politico полагает, что решение Варшавы, Будапешта и Братиславы ввести запрет на импорт украинской сельхозпродукции до 30 июня угрожает «хрупкой солидарности» Евросоюза в поддержке Киева. Отмечается, как быстро и резко официальные лица ЕС выступили против действий трех восточноевропейских стран. Ограничения назвали «незаконными и контрпродуктивными». Politico сообщает: «Дипломаты ЕС считают, что запреты на импорт противоречат как международному законодательству, так и законодательству ЕС, и не достигнут своих целей, а проблема «может превратиться в бомбу замедленного действия». Если эмбарго на ввоз украинской продукции в соседние европейские страны сохранится, то самостийная понесет ощутимые потери. То есть о свои крестьянах Польше Венгрии и Словакии думать не надо — главное позаботиться о Киеве?

Среди украинских теннисисток разразилась эпидемия

Какое-то поветрие пошло у теннисисток из незалежной — высказываться о российских коллегах, которым украинки на кортах не пожимают руки после матчей. Вслед за Элиной Свитолиной теперь Марта Костюк высказалась о напряженных взаимоотношениях со спортсменками из РФ. Она заявила: «Не знаю ни одной украинки, которая нормально разговаривала бы с российскими теннисистками. Максимум, что я скажу кому-то из них - привет. Напряжение огромное. Потому что никто не пытается его снять». В последний год теннисисты с гражданством РФ выступают под нейтральным флагом. И украинки не пожимают руку своим соперницам из России. Сейчас волна украинского возмущения поднялась после допуска россиян и белорусок к Уимблдону-2023 ( в прошлом году им отказали). Самостийным же теннисисткам можно пожелать одно: тренируйте подачу, а не язык.

Бравые самостийные танкисты свернули шею «Леопарду»

Военкоры Русской Весны сообщили, что во время учений украинских военных на польской территории бойкие танкисты ВСУ умудрились снести башню у одного из переданных из ФРГ Leopard 2А4. Свидетели происшествия сообщают: «В ходе подготовки в Польше, при спуске с холма, машина с украинским экипажем воткнулся орудием в землю - и башня оторвалась». Есть фотоматериалы с места позорного происшествия. Но, в общем, верной дорогой идете товарищи ВСУшники: остановить немецкие танки на польской земле.

Запад шлет технику для преодоления минных полей, рвов и надолбов

Испанское издание El País со ссылкой на британскую разведку сообщает, что Россия с лета 2022-го выстроила оборонительные линии общей протяженностью 800 километров. Это траншеи, противотанковых рвы, надолбы, пулеметные гнезда и доты. Западные эксперты пророчат, что ВСУ предстоит «титаническая борьба», когда попробуют преодолеть все эти заграждения. Линия обороны протянулась от границы России с Украиной в ЛНР на северо-востоке до Крыма на юго-западе - через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, вдоль Днепра. По мнению британской разведки, ВСУ столкнутся с сильной системой защитных укреплений прежде всего на Запорожском направлении. Где, как полагают, начнется контрнаступление Украины в направлении Мелитополя и Азовского моря. Австралийский генерал-майор Мик Райан уверяет, что страны НАТО увеличили поставки Киеву тяжелой бронетехники для прорыва оборонительных сооружений и пластические взрывчатые вещества C-4 для пробивания коридоров через бетонные блоки. США выдали бронемашины MRAP, выдерживающие подрывы на минах, танки с минными тралами, гусеничные машины с зарядами M-58 для подрыва мин и уничтожения надолбов и бронемашины М-60 для преодоления траншей и противотанковых рвов. От ФРГ пришли мостоукладчики Biber и машины для разминирования Wisent-1. Финляндия дала танки Leopard для передвижения через минные поля. Нидерланды — понтоны. Франция — бронетранспортеры-амфибии AMX-10P. Даже Литва прислала бронированные вездеходы с противоминной защитой. Всех запомнили и переписали.

О визите Путина в зону СВО не знали даже генералы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военное руководство до последнего не было в курсе, что Владимир Путин приедет на совещания в штабах «Днепр» и «Восток» в зоне СВО. Песков заявил ТАСС: «Поездки Путина в Херсонскую область и ЛНР не готовились заранее. Военачальников приглашали на совещание по видео-конференц-связи. О том, что президент приедет лично, они не знали до последних минут». По словам Пескова глава государства сам прибыл в штабы, «чтобы не отвлекать офицеров поездками в Москву от управления войсками. После совещания они вернулись к работе на территориях». Накануне Путин добрался на вертолете и машине в штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, а позже на вертолете прибыл в штаб Росгвардии «Восток» в Луганске. И заслушал доклады об обстановке на херсонском, запорожском и луганском направлениях.