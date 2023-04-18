«У Москвы достаточно потенциала, чтобы одеть всю Россию»: как власти страны стимулируют развитие креативных индустрий?

Роман Карманов Фото: Иван МАКЕЕВ

Мы все помним «реперные точки» минувшего года: санкции стран Запада, запрет на поставки технологий в Россию, организованный выход из нашей страны ряда крупных фешн-сетей. Говорит ли это о том, что теперь россиян не во что одеться? Нет. Частично образовавшийся вакуум заполнили производители одежды и обуви из Азии, но многие отечественные производители также воспользовались моментом для наращивания объемов производства.

Больше того, государство финансово поддерживает развитие креативных индустрий в России. О этом стало известно на пленарной сессии «Приоритеты государственной поддержки индустрии дизайна», которая состоялась 18 апреля в рамках Российского форума дизайна и моды.

НЕДЕЛЯ МОДЫ ЗАХВАТИЛА СТОЛИЦУ

«У Москвы достаточно потенциала, чтобы одеть всю Россию. Единственное, что сегодня пока еще мешает столичным дизайнерам и производителям одежды полностью обеспечивать своей продукцией потребителей, трудности с продвижением своих брендов и дефицит кадров», - сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин Фото: Иван МАКЕЕВ

Среди самых востребованных мероприятий в Москве - Московская неделя моды. В прошлом году было так много желающих представить свои коллекции, изделия, что событие охватило весь город. Кроме того, популярны и маркеты в торговых центрах под эгидой недели моды, которые в этом году пройдут 28-30 апреля. Из-за большого числа желающих принять участие власти нашли дополнительные площадки: в итоге они откроются в семи торговых центрах в разных уголках Москвы. Также специалисты продолжают получать заявки на размещение в открытой в прошлом году секции столичных дизайнеров в одном из крупнейших торговых центров Москвы, несмотря на то что официальный отбор брендов был завершен еще в августе прошлого года. А в программе «Сделано в Москве» категория одежды стала и самой массовой по количеству брендов категорией, и самой востребованной - по числу просмотров и продаж.

При этом власти Москвы не забывают и о решении других задач. Например, столица сегодня много внимания уделяет и восполнению дефицита рабочих специалистов в отрасли. В январе 2023 года был проведен опрос 20 столичных швейных фабрик, который выявил острую нехватку кадров на производствах. Тогда же было принято решение о запуске практико-ориентированной программы «Фабрика легпрома». Участников ждут теоретический и практический курсы, а также стажировка на предприятиях партнеров программы, где будет выделена финансовая поддержка от потенциальных работодателей.

«Уже сейчас в программу поданы 292 заявки. Из них будут отобраны 80 человек: 55 швей, 11 технологов, девять закройщиков и пять модельеров-конструкторов. В «Фабрике легпрома» участвуют 10 фабрик-партнеров, которые смогут принять выпускников к себе на работу», - добавил Алексей Фурсин.

КРЕАТИВНЫМ ДАДУТ ЗАКОН

«Год назад многие и государственные мужи, и предприниматели с удивлением обнаружили, что надо обращать внимание на дизайн, на творческих людей. Что креативность – это не болезнь, а то, что государственно необходимо. Я считаю, что нам всем нужно ловить этот шанс и работать очень быстро», - убежден гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Возможности для развития предоставляет в том числе и Президентский фонд культурных инициатив. Правда, дизайнеры и модельеры пока не спешат за государственными деньгами. Фонд выдал всего 220 млн рублей на 98 проектов из индустрии дизайна и моды. Но, вообще-то, за два года прошло восемь конкурсов на 15,5 млрд рублей!

«На индустрию дизайна и моды могло уйти гораздо больше денег, если бы реакция креативных людей был более активной», - отмечает Роман Карманов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Денис Кравченко отметил, что доля креативных индустрий в развитых экономиках достигает 7 – 8%, а то и 9% (как в Великобритании). В России по разным оценкам эта доля колеблется от 1,8% до 2,4%. Парламентарий считает, что это «ничтожно мало».

«Сейчас завершается разработка Закона о креативном предпринимательстве и креативных индустриях. Очень надеюсь, что в эту сессию документ внесем на рассмотрение правительства и Госдумы», - отметил депутат Госдумы.

В законе сформируют понятийный аппарат: опишут что такое «креативная индустрия». А после этого постараются создать стимулирующие режимы, в том числе налоговые.

ЧТО ВЫДЕЛЯЕТ ПРОДУКТ?

Эксперты отмечают, что российскому бизнесу часто требуются не только креативные идеи для создания и продвижения товара на рынок, но разработка брендов.

«С чем мы сталкиваемся. Рынок в какой-то момент освободился, компании выходят с новым продуктом, не задумываясь о том, что этот продукт надо как-то «упаковывать». Это будет привлекательно и для инвесторов, и для конечных потребителей. И спустя полгода – год компании, которые вышли на рынок с не брендированным товаром возвращаются со словами «что-то не идет бизнес», - отмечает президент Ассоциации брендинговых компаний России Анна Луканина. – Мы призываем даже компании малого и среднего бизнеса на старте вывода товара или услуги на рынок обратить внимание на разработку бренда, потому что именно он выделит вас среди конкурентов».

Да, креативные люди ленивы в плане подачи заявок на гранты, но индустрия дизайна в нашей стране очень сильна.

«У нас огромный интеллектуальный потенциал страны, который формирует все креативные индустрии, особенно индустрию дизайна. Это невероятный финансовый объем, который подтолкнет к развитию промышленности, и в целом экономику нашей страны, позволяя создавать новые рабочие места. Все исследования говорят о том, что инвестиции в дизайн как минимум вдвое увеличивают скорость развития бизнеса», - резюмировал президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий.