Вопрос дня: Что вам помогает сохранять молодость? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Вячеслав Екимов, 57 лет, велогонщик, трехкратный олимпийский чемпион:

- У меня рецепт универсальный. И доступный: я каждый день, когда есть время, прохожу по 10 км. Летом катаюсь на велосипеде. Главное - рецепт бесплатный.

Александр Пашутин, 80 лет, народный артист России:

- Ответственность. Внуки, внучки, кот - всех кормить надо. Плюс, может, генетика. И бабушка, и мама ушли за 90. И потом, я не наигрался. Вот учу роль в «Осколках шоу-бизнеса». Я самый старший в спектакле, нас там четверо. Хожу на фитнес - теннис, парилка, подкачиваюсь. Надо, чтобы мышцы не дряхлели. Но нагрузку контролирую. Чтобы не перестараться.

Александр Шаганов, 58 лет, поэт-песенник:

- Надо внутри держать огонек. Но есть и опасность: в будущем можно стать дедушкой-подростком, а там и городским сумасшедшим. Главное - гармоничной жизнь делает хобби. Можно неожиданно начать писать картины. Или увлечься бадминтоном.

Юрий Сытник, 76 лет, заслуженный пилот России:

- Секрет молодости прост: мне 76 лет, я до сих пор летаю, только что 150 гектаров обработал. Молодая жена. Пью только хорошие напитки: виски, коньяк. Но в меру. И не обижаюсь на людей.

Евгений Тишковец, 48 лет, ведущий специалист центра погоды «Фобос»:

- Главное - быть оптимистом. Моему научному руководителю диссертации за 90, он преподает в военной академии. Я спрашивал: как сохранять ясный ум и работоспособность? Он говорил: просто работать. Лег на диван перед телевизором - пиши пропало. И в армии 20 лет я со спортом дружил. И в школе ходил на бокс, футбол, волейбол. Зимой стараюсь каждый выходной на лыжах пройти 10 - 15 км по сосновому лесу.

Николай Коляда, 65 лет, театральный режиссер:

- Что-то поскрипывает и постукивает, но терпим, как водится. А помогает то, что с молодыми работаю, - от них заряжаешься энергией. Сейчас репетирую спектакль «Стеклянный зверинец». Его посвящаю Тамаре Зиминой, 80 лет ей будет 15 июня. Она играет Аманду. У нее тонны текста, много мизансцен, передвижений, танцев, она скачет как молодая. Почему? Да потому что она с молодыми актерами, как и я, много общается. Это очень важно - благодаря этому ты не стареешь.