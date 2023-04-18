Дмитрия Диброва в шоу «Кто хочет стать миллионером» может заменить певица Юлианна Караулова

Дмитрий Дибров интеллектуал и многолетний ведущий «старого» проекта «Кто хочет стать миллионером?» Фото: Соцсети

Премьера обновленного формата телешоу «Кто хочет стать миллионером» состоится на Первом канале в субботу 29 апреля в 18.20. Главная интрига, которую держат продюсеры – новый ведущий шоу, а точнее ведущая. Пока никаких официальных комментариев нет. Но мы узнали, что обсуждают в звездном закулисье.

Телеигра «Кто хочет стать миллионером?» не выходит на экраны с июня 2022 года. Проект - успешный международный телеформат, который шел более чем в 100 странах мира. Российской стороной был подписан контракт с международной компанией (подразделением Sony Pictures Television International), согласно которому права на производство телешоу «Кто хочет стать миллионером?» в нашей стране принадлежат Первому каналу.

Теперь формат слегка меняют, но суть передачи остается – что получилось оценим 29 апреля. Неофициальные звездные источники сообщили KP.RU предварительную информацию: «Говорят, что новая ведущая – певица Юлианна Караулова вместо Дмитрия Диброва». О чем еще сплетничают за телекулисами? Якобы правообладатель франшизы аннулировал договоренности, так и пришлось редактировать формат «Кто хочет стать миллионером?». Мол, обновили так, что станет «бодрее, интереснее, современнее». Если ведущего и правда заменили, то данный факт объясним – Дмитрий Дибров ассоциировался с прежним формат, а его меняют с главного лица.

Юлианну Караулова называют ведущей обновленного телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

Выбор Юлианны Карауловой тоже легко объясним. 34-летней певице везет с Первым каналом: Караулова – финалистка «Фабрики звезд»; победительница шоу «Фантастика»; была соведущей шоу «Русский ниндзя»; была участницей «Кто хочет стать миллионером?» (2017 год) и на пару с телеведущим Тимуром Соловьевым выиграла главный приз 3 миллиона рублей. Караулова – последняя участница в прежней истории «Кто хочет стать миллионером?» кто выиграл главный приз. У певицы Карауловой есть и такой телеопыт – она была наставницей и судьей телепроектов «Ты супер!», «Битва талантов», «Все, кроме обычного». Юлианна Караулова – милая, красивая, с хорошим образованием (собиралась поступать в МГУ на журфак, но в последний момент передумала и поступила в музыкальный вуз - академию им. Гнесиных на продюсерский факультет).

Юлианна в 16 лет стала финалисткой 5-й «Фабрики звезд», ее продюсером был Максим Фадеев. Караулова рассказывала нам о том опыте: «Макс научил меня всему, что связано со сценой. Он научил меня самому важному в работе артиста: правильно работать в студии, с камерой, с энергией, со зрителями. Он научил меня чувствовать музыку и себя по-другому… До встречи с Максом я была дико закомплексованным, неуверенным в себе подростком, а он мне помог расправить крылья и поверить в себя. И я рада, что спустя столько лет мы с ним на связи, что у меня есть возможность иногда позвонить ему, узнать, как дела. Более того, мы с Максом в 2021 году выпустили совместный трек. Тем, кто рядом». Караулова замужем, ее сыну 2 года. Дибров остается ведущим на Первом канале – авторского проекта «Антропология», в рамках рубрики «Подкаст. Лаб». А кого вы ждете на экранах 29 апреля — Диброва или Караулову?

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