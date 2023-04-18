Мишустин поздравил российских школьниц, победивших на Европейской математической олимпиаде

Российские школьницы взяли четыре «золота» на Европейской математической олимпиаде. Фото: министерство просвещения РФ

Европейская математическая школьная олимпиада для девушек прошла с 14 по 17 апреля в Словении. Российская сборная завоевала четыре золотые медали. Все наши участницы набрали максимально возможное количество баллов - 42 из 42.

Во вторник медалисток поздравил с победой премьер Михаил Мишустин. Его телеграмма опубликована на сайте правительства:

«Сердечно поздравляю вас с триумфальным выступлением. Европейская математическая олимпиада для девушек - уникальное соревнование, которое позволяет участникам продемонстрировать глубокие знания, мастерство, оперативность, командное единство. Вы успешно справились с индивидуальными заданиями, превзошли серьезных соперников, главное - набрали рекордное количество баллов, по праву завоевали золотые медали. Мы гордимся успехами российских школьников, которые уже многие годы становятся победителями и призерами международных состязаний. Это яркое доказательство того, что Россия обладает одной из лучших математических школ. Особые слова признательности хочу выразить тренерам и наставникам, которые подготовили настоящих чемпионок. Искренне верю, что впереди у каждой из вас - новые достижения и яркие выступления. Вы - молодцы!»