Бузова - с глубоким декольте, а Чеботина вся в коже: звёздный стиль на премии "Прорыв года"

Ольга Бузова на премии "Прорыв года". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сезон светских вечеринок в самом разгаре, и знаменитости день через день раздают стиля, совмещая приятное с полезным. Так, накануне на премии "Прорыв года" от журнала Оксаны Федоровой Moda Topical звезды выгуляли модные "луки" и получили заветные статуэтки за лучшие хиты, концертные шоу и YouTube-программы. Вот так: год только начался, а кто-то уже заслужил награду, получив кредит доверия на все оставшиеся месяцы.

Севиль. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сразу несколько знаменитостей в этот вечер выбрали перья - похоже, пышные наряды прочно вернулись в глянцевую повестку. Так, солистка группы Artik & Asti Севиль демонстрировала загорелые стройные ножки в белом платье с высоким разрезом, окаймленным облаком перьев; такие же - только на рукавах пиджака - оказались у Кети Топурия и Натальи Подольской. Кстати, её пиджак не нуждался ни в брюках, ни в юбке: фигуристая артистка надела его как самостоятельное платье. Ну а самые пышные перья презентовала певица Ханна, недавно родившая второго ребенка: как пишут в Сети, "ловите лайфхак, девочки" - мол, отлично скрывает несовершенства фигуры.

Ханна. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впрочем, на этой премии, как и на большинстве других, повсюду мелькали люди в черном: для наших селебрити это самый надежный вариант выглядеть элегантно в любое время года. Люся Чеботина, например, с головы до ног упаковалась в черную кожу: пиджак с модными краями, мини-платье с разрезами на животе и бедрах, сапоги-казаки в россыпи страз. Юлия Савичева облачилась в платье до пят с трендовым вырезом под лифом, а Ольга Серебкина оголила живот.

Люся Чеботина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А вот откровенный наряд Ольги Бузовой - платье от любимого голливудского дизайнера Дэвида Комо - оказался с секретом: вставки из черной ткани по бокам сделали ее талию стройнее, а силуэт - изящнее. Но репортеры плоский живот Бузовой словно не заметили, застав ее врасплох вопросом о беременности от партнера по "Звездам в Африке" Михаила Галустяна. Да-да, якобы такие слухи курсируют в тусовке...

- Сегодня же не первое апреля, - удивилась Оля. - Я даже не знаю, как это комментировать, это чушь и неправда.

Ольга Бузова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вот и расспросы про судебный иск от винного производителя на бешеные миллионы поющая ведущая тоже решила проигнорировать: она, мол, не готова отвечать за подлость других людей. Впрочем, испорченное настроение Бузовой в этот вечер с лихвой компенсировали аж две статуэтки "Прорыв года".

КСТАТИ

Кого и за что наградили

"Певица года": Люся Чеботина

"Певец года", спецноминация "За вклад в развитие музыки и шоу-бизнеса: Легенда Поколения": Дима Билан

Наталья Подольская. Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Телеведущая года", "Лучшее концертное шоу": Ольга Бузова

"Топ-хит": Артем Качер

"Женское видео": Юлия Савичева

"Высшее мастерство": Жасмин

"Лучший трек весны": Ольга Серябкина

"Лучшее YouTube-шоу": Наталья Подольская

"Сингл года": Артик & Асти

Дима Билан. Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Громкая коллаборация": Артем Качер/Севиль

"Лучшая группа года": GAYAZOV$ BROTHER$

"Новое женское шоу в YouTube": Ассоль

"Музыка и гармония": Согдиана

"Открытие года": Tasso

Кети Топурия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Серябкина. Фото: Михаил ФРОЛОВ