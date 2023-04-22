Наследство Владимира Ленина: что получили после смерти вождя его вдова, брат и сестры

Инвалидная коляска Ленина досталась его брату Дмитрию. Фото: © ГИМ

Когда умирает известный человек, СМИ тут же начинают писать о его наследстве, рассуждая, кому достанутся квартиры, машины, дачи и прочие ценности. К тому же откуда ни возьмись появляются внебрачные дети, бывшие жены и прочие родственники, претендующие на свой куш.

Владимир Ильич Ленин - несомненно, звезда мировой величины. И накануне 153-й годовщины со дня рождения вождя мирового пролетариата «КП» решила взглянуть на него с современных позиций и выяснить: а какое наследство оставил своей семье Ильич?

Детьми он, как мы знаем, не обзавелся. Но что получили после смерти вождя его вдова Надежда Крупская, брат Дмитрий и сестры Анна и Мария?

Брат Владимира Ленина Дмитрий. Фото: © ГИМ

Усадьба в Горках, квартира в Кремле

Собственного жилья у Ленина с Крупской никогда не было - ни в сибирской ссылке в Шушенском, ни в европейской эмиграции, ни после революции - в Петрограде, а потом и в Москве.

Сразу после переноса столицы из Петрограда весной 1918-го вождь с женой-соратницей переехали в Москву. Пожили недолго в гостинице «Националь», а потом поселились в квартире в здании Кремлевского сената. Осенью того же года Владимиру Ильичу подыскали загородное жилье. Государственной дачей стало поместье Большие Горки в ближайшем Подмосковье. Оно было брошено Зинаидой Морозовой, вдовой знаменитого миллионера и мецената Саввы Морозова. Поместье было оснащено по последнему слову техники: автономное электропитание, водопровод, благоустроенный туалет, горячая вода и телефон. В имении имелись два флигеля, коровник и оранжерея, где выращивались фрукты и экзотические цветы. До революции усадьбу реконструировал знаменитый архитектор Шехтель. Интерьеры украшали картины известных художников, мейсенский фарфор, мебельные гарнитуры в стиле ампир.

Впервые Ленин приехал в Горки с сестрой Марией Ильиничной и Крупской в конце сентября 1918-го. По просьбе вождя из его комнаты убрали ценные картины и поставили ширму.

В Горках Ильич провел остаток своей жизни, продолжая работать. Здесь он и скончался 21 января 1924 года. Сталин смог убедить Надежду Константиновну и сестру вождя Марию перебраться в Москву. Крупской выделили государственное жилье в Кремле (но не ту квартиру, в которой они жили с Лениным), а также госдачу в Петрово-Дальнем.

А в усадьбе в Горках до 1943-го с супругой и дочерью жил с перерывом на эвакуацию младший брат вождя Дмитрий Ульянов, имевший большую квартиру в столице, но предпочитавший свежий воздух.

К слову, инвалидная коляска Ленина, которую ему доставили из Англии, перешла к Дмитрию, который страдал болезнью сосудов. Сегодня она - музейный экспонат.

После смерти Дмитрия Ульянова музеем стала вся усадьба. Дом Ульяновых в Симбирске, где в 1870-м родился Володя, был продан еще в XIX веке. Сейчас там тоже музей.

Некоторые из сохранившихся вещей вождя. Пиджак, котелок, саквояж и элегантные ботинки - из Швейцарии в Петроград Ильич приехал настоящим франтом. Фото: Иван ВИСЛОВ

«Роллс-Ройсы» возили сестер и вдову

В кремлевском гараже числилось восемь «Роллс-Ройсов». Часть из них были экспроприированы, некоторые куплены советским государством на Западе. Две машины считались ленинскими, но они не были личными.

Только в июле 1920 года автомобили кремлевского гаража выезжали по «ленинским вызовам» почти 150 раз и проехали в общем более 6000 километров. Притом самого Ленина за месяц возили лишь 10 раз, а вот членов его семьи - 64 раза. В целом близкие Ильича накатали почти в четыре раза больше, чем глава Советской России.

Год спустя при очередной проверке гаража особого назначения было отмечено:

«Выезды членов семьи Председателя Совнаркома В. И. Ленина распределялись:

М. И. Ульянова - около 30%

А. И. Елизарова (старшая сестра Ленина. - Ред.) - 17%

Н. К. Ленина (Крупская. - Ред.) - 8%

Д. И. Ульянов - 3%».

После смерти Ильича число обслуживаемых гаражом особого назначения лиц увеличилось: в рапорте от 20 мая 1924 года на имя председателя Совнаркома Алексея Рыкова начальник автобазы сообщал, что особый гараж «обслуживает Марию Ильиничну, Надежду Константиновну, Анну Ильиничну, Дмитрия Ильича, а также Николая Ивановича Бухарина, товарища Сталина, Алексея Рыкова и профессора Готье».

Мамин рояль и швейцарские часы

Ленин и Крупская вели аскетичный образ жизни. У них не было никаких ценностей, кроме огромной библиотеки. После смерти Ильича все тома переместились в Музей имени Ленина, что на Красной площади.

А еще вождь носил часы известной швейцарской фирмы Henry Moser & Cie. У Ленина их было двое - карманные и наручные. В Музее Ленина мы можем увидеть один экземпляр: карманные часы Henry Moser & Cie с номером 225590. Их размер - 3,4 х 1,0 х 4,5 см. Предполагается, что их, как и шинель вождя, передала в экспозицию Крупская.

Ленин любил музыку. В их доме в Симбирске стоял рояль, который позже перевезли в квартиру его матери в Москве. Старшая сестра Ленина Анна Ильинична вспоминала: «Всей семьей упаковывали рояль: обвязали его тюфяками, обшили рогожей...»

Как у Ленина оказались эти часы, неизвестно. Есть версия, что их подарили революционеру во время его эмиграции в Швейцарии. Фото: Wikimedia Commons

Фото: Wikimedia Commons

Когда в Симбирске решили создать музей, из столицы инструмент вернули обратно. На него указала Анна Ильинична со словами: «Возможно, мамин». Принято считать, что этих клавиш касался вождь мировой революции. Как и подлинных столовых приборов из серебра. Ульяновы пользовались ими во время обеда.

Все рукописи изъяли

Надежда Крупская до самой смерти хранила два кольца, отлитых из медных пятаков. Ими они с Владимиром Ульяновым обручились в ссылке в Шушенском. Теперь кольца хранятся в Государственном историческом музее. Остальное наследство мужа - неизданные рукописи и статьи, фотографии, каждый клочок бумаги с почерком Ленина - у вдовы было изъято по приказу Сталина.

Кольца, отлитые в Шушенском из медных пятаков. Фото: © ГИМ

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