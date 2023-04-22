Обнажённые знаменитости: голые Ивлеева, Бузова, Чеботина и еще семь бесстыжих красавиц

Грудь у Бузовой своя. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многие звезды любят демонстрировать чрезвычайно откровенные наряды и сниматься практически голышом. Зачем они раздеваются? Чтобы мы их обсуждали. Провокационные образы за считаные часы собирают рекордное количество лайков в соцсетях. Мы вспомнили знаменитостей, то и дело подбрасывающих поклонникам горячие кадры.

Анастасия Ивлеева

Настя и для мужских журналов снималась, и в других местах раздевается периодически. 32-летняя блогер и телеведущая занималась с личным тренером, чтобы хвастаться упругими ягодицами и идеальным прессом.

Настя может похвастаться упругими ягодицами и идеальным прессом. Фото: СОЦСЕТИ

ГлюкоZа

Певица ежедневно тренируется: дома у нее оборудован спортзал. Поэтому фигура у 36-летней артистки идеальная. И она ее нам регулярно показывает - и в купальниках, и в откровенных платьях. Сплетничают, что Наташа так старается ради мужа: ему нравится, когда люди восхищаются его идеальной женой.

Наталья ежедневно тренируется: дома у нее оборудован спортзал. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оксана Самойлова

Жена рэпера Джигана - мать четверых детей и популярный блогер. У Оксаны в социальных сетях 15,5 млн подписчиков, которые регулярно видят ее в бикини. Публика на вечеринках тоже наблюдает 34-летнюю Самойлову полуголой. Прилично одевается блогер, как правило, к детям в школу. Фигура отличная, грудь Оксана недавно в очередной раз обновила (заменила импланты), а обновки надо демонстрировать.

Фигура у Оксаны отличная, а грудь она недавно в очередной раз обновила. Фото: СОЦСЕТИ

Эвелина Блёданс

Актриса «горячо» отметила в апреле 54-й день рождения - опубликовала фото, где она лежит абсолютно голая на пляже. Ну а как еще обратить на себя внимание? Рабочий способ напомнить, что Блёданс в форме и может еще сыграть «горячую штучку». Эвелина старается поддерживать фигуру в форме той самой медсестры из «Маски-шоу». Артистка периодически практикует фото, на которых можно разглядеть ее фигуру.

Эвелина поддерживает фигуру в прекрасной форме. Фото: СОЦСЕТИ

Лолита Милявская

Лолите прощают любой эпатаж, его от нее даже ждут. В этом году Милявской стукнет 60 лет, и каждый ее выход олицетворяет собой манифест против эйджизма (дискриминации по возрасту). Артистка «без комплексов» носит и прозрачный комбинезон, и экстремальное мини. В апреле на премию «Жара» Лолита пришла с декольте до пупка, голой спиной и в короткой юбке. На ней такой секс-комплект смотрится органично - так как привычно, а другая артистка «элегантного возраста» стала бы поводом для насмешек. Кстати, Лолита призналась: грудь у нее здесь поддерживает скотч.

Лолита «без комплексов» и спокойно носит прозрачные комбинезоны и экстремальное мини. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анастасия Волочкова

Балерину видели в самых разных позах на шпагате - и в бикини, и в нижнем белье. Платья у 47-летней звезды тоже есть весьма откровенные. Настя настойчиво напоминает, что она все еще в балетной форме, и почему-то считает, что ей из-за этого завидуют.

Настя все еще в балетной форме. Фото: СОЦСЕТИ

Люся Чеботина

Публика знает певицу по песне «Солнце Монако». А теперь мы ее узнаем и по откровенным нарядам на красных дорожках: образы подобраны со вкусом, но сексуальность нарочитая. Кажется, что 25-летняя Люся хочет на обложку мужского журнала.

25-летняя Люся хочет на обложку мужского журнала. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Бузова

Поющая телеведущая регулярно эпатирует публику полуголыми нарядами. Но этот прозрачный шедевр вызвал какой-то невероятный ажиотаж. Мы были тогда рядом с Ольгой на красной дорожке музыкального фестиваля, и гости радостно перешептывались: «А Оля-то без нижнего белья!» Грудь у Бузовой своя, так что можем предположить: так бодро она держит форму с помощью скотча - любимый прием звезд без грудных имплантов для нарядов с декольте.

Этот прозрачный шедевр вызвал какой-то невероятный ажиотаж Фото: Михаил ФРОЛОВ

Любовь Толкалина

Актрисе сложно удивить нас голыми фото - привыкли уже. Но она продолжает ню-эксперименты - опубликовала в соцсетях новое фото из Крыма: голая 45-летняя артистка слегка прикрыла интимные места ракушками. Любовь так самовыражается, а народ в шоке.

Новое фото Любови из Крыма. Фото: СОЦСЕТИ

Полина Диброва

Молодая мама сделала новую грудь у пластического хирурга. Женщина решила обновить формы после кормления и похудения: «И сделать свое женское «я» еще ярче». А тренировками добилась идеального пресса. Теперь у 33-летней Полины стало больше фото в купальниках и платьях с открытой грудью. 63-летний супруг телеведущий Дмитрий Дибров преображение Полины одобряет.

Полина сделала «свое женское «я» еще ярче». Фото: СОЦСЕТИ

МНЕНИЕ СТИЛИСТА

«Чтобы выглядеть сексуально, необязательно постоянно обнажаться»

- Чтобы женщине выглядеть сексуально, необязательно что-то открывать, обнажать, - считает стилист Анвар Очилов. - Этого не нужно делать, когда не стоит задача эпатировать публику. Обнаженная до ягодиц спина, шокирующее декольте и другие чрезмерные откровенности - избитые, а порой и вульгарные приемы. А правильные акценты - такие, как затянутая корсетом талия, красиво подчеркнутый лиф или V-образный вырез до талии создают образ роковой красавицы.

Анвар Очилов. Фото: Личный архив

Чтобы выглядеть сексуально (и при этом прилично), достаточно надеть красивое черное или темно-синее платье до колен, сделав акцент на крупных украшениях. Таких примеров масса: красивая блузка с юбкой выше колен, туфли-лодочки на каблуке и т. д.

Часто в погоне за обнаженкой не соблюдают элементарных правил. К примеру, если есть смелое декольте, то платье должно быть в пол. Часто не умеют комбинировать одно с другим. Чтобы самовыражаться, обнажаясь, нужно уметь одеваться, иметь вкус, изучить правила. Или обращаться к стилисту, который будет собирать образы на мероприятия.

Тренд на гиперсексуальные наряды остается с нами последние годы, его поддерживают звезды, желающие эпатировать. Но наметилось и новое веяние - сексуальная элегантность, которая рифмуется с модой. Выбор есть всегда.

КОМПЕТЕНТНО

«Это стремление поднять самооценку»

- Звезды, которые любят показаться обнаженными, как правило, хотят поднять самооценку и продемонстрировать результаты работы над своим телом, - говорит психолог Виктория Юрина. - Им важно признание. У многих звезд сильно завышено эго, и, чтобы быть в гармонии, артисту нужно его тешить и раскрепощаться. Также одной из причин может быть не проработанная детская психологическая травма, из-за которой человек вот так теперь подчеркивает свою уверенность. Если для некоторых «обнаженка» - форма самолюбования, то другие (особенно у кого нет отношений) считают, что таким образом как магнитом привлекают вторую половинку.

Недавно в Университете Аризоны исследователи изучали эту тему и пришли к выводам: есть два основных мотива для публикации в соцсетях обнаженных фото на всеобщее обозрение. Первый - давление общества извне. В рекламе, соцсетях, в кино, на модных подиумах количество «голого» контента растет, и люди стараются быть в тренде. Второй: персональное желание самоутвердиться за счет публикации, повысить самооценку, привлечь внимание.