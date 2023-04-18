Наталья Жлобич: «В медицине лояльность клиентов - это самый главный показатель»

Для эффективного развития компаний предпринимателям необходимо совмещать в себе целый комплекс важных навыков, а также всегда стремиться к самосовершенствованию. Успешную карьеру в сфере частного здравоохранения и ветеринарии построила Наталья Жлобич, основатель и генеральный директор ООО МЦ “КЛИНИКА НА ПИРОГОВА”, ООО “Центр Медицины”, ООО “Вильдар” и LLC ZeroA. Поговорили с Натальей о профессиональном пути и о важных составляющих успеха.

- На сегодняшний день далеко не каждый предприниматель способен развить медицинский бизнес и расти в текущих рыночных условиях. Расскажите про свой профессиональный путь.

- В бизнес я пришла достаточно случайно. Конечно, решение не было принято внезапно, но сказать, что я планомерно шла к этому всю жизнь, не могу. Бизнес начался с небольшой стоматологии мужа на несколько кресел. В определенный момент времени было принято решение о расширении этой маленькой стоматологии и создании на ее базе медицинского центра. В то время на рынке конкретно нашего города был дефицит предложения качественной медицины, что стало второй причиной принятия решения об открытии своего дела.

Мы продали дом, а на полученные с продажи деньги в 2015 году открыли наш первый медицинский центр. Все процессы во время открытия центра проходили самостоятельно: строительство, получение соответствующих лицензий, найм персонала. После начали постепенно расти.

В 2018 году решили масштабировать медицинский бизнес и открыли новую клинику. Данный кейс не принес неожиданных сложностей, так как со всеми процессами и процедурами, необходимыми для открытия медицинского центра, мы уже были знакомы. Для возможности сконцентрироваться на поиске и развитии новых идей, а также на саморазвитии в вопросах ведения бизнеса я делегировала большую часть операционной деятельности исполнительному директору, оставив за собой функции контроля и стратегического планирования. Сегодня данная организация успешно функционирует, поэтому ее можно рассматривать в качестве успешной стратегии масштабирования.

В 2020 году решили немного сменить вектор деятельности и попробовать себя - открыли ветеринарную клинику. Этот проект ввиду своей специфики принес больше нового опыта и помог вырасти профессионально. С точки зрения предпринимательства, ветеринария дала возможность почувствовать свободу в принимаемых решениях и развитии.

- Чем же ветеринария отличается от человеческой медицины в вопросах организации бизнеса?

- Во-первых, тут я, как директор, владелец, могу видеть полный цикл взаимодействия с пациентом, видеть законченный случай, что помогает лучше собрать информацию о качестве оказываемых услуг и провести более результативный анализ, выявить стороны работы, которые необходимо улучшить. В человеческой медицине часто возникают ситуации, когда пациента необходимо отправлять в другое учреждение, в таком случае нет возможности качественно проанализировать конкретную ситуацию.

Также ветеринария предполагает широкие возможности для развития. В данной сфере отсутствуют строгие регламенты по оснащению помещений и использованию оборудования, что позволяет мне оперативно внедрять новые зарубежные технологии и оборудование без необходимости получать лицензию и разрешительные документы от государственных органов, как в сфере человеческой медицины. В данном случае есть возможность постоянно повышать качество оказываемых услуг и более успешно развивать собственную конкурентоспособность.

- Наталья, какие самые главные драйверы своего успеха вы выделяете?

- В первую очередь, как я думаю, это мой подход к предпринимательству. Я всецело посвящаю себя своему делу, а в достижении поставленных целей черпаю энергию. С одной стороны, с таким подходом остается мало свободного времени, но меня это совершенно не пугает. Предпринимателю просто невозможно стоять на месте, только в процессе постоянного развития можно преуспеть на современном рынке. Именно этот процесс самосовершенствования меня очень зажигает.

Конечно, возрастающая конкуренция на рынке оказания платных медицинских услуг играет важнейшую роль в непрерывном развитии своего дела: всегда необходимо следить за качеством услуг, обучать персонал, закупать оборудование, при этом учитывать финансовые возможности населения и находить баланс между издержками и потенциальной прибылью. Именно поэтому после открытия первой клиники мы начали активно расти и расширяться: общая медицина, детская, стационары, закупка новейшего оборудования для проведения качественной диагностики. Также мы начали привлекать квалифицированных специалистов по смежным направлениям, чтобы расширить спектр предлагаемых услуг. В медицине лояльность клиентов - это самый главный показатель.

- Расскажите о ключевых этапах развития вашего бизнеса.

- После открытия первого медицинского центра в 2015 году у меня было представление, что самый сложный этап - это построить клинику, пройти лицензирование, оснастить центр оборудованием и подобрать персонал. На деле оказалось все совсем по-другому. В процессе погружения в детали сферы частного здравоохранения я поняла, что масштабы необходимых для решения вопросов очень велики и требуют массы определенных знаний и навыков. Первоначально я погрузилась в изучение законодательства и тонкостей работы частных медицинских учреждений, искала возможности для оптимизации нашей деятельности и создания сервиса высокого класса. После этого начала активно обучаться менеджменту, потому что данное направление - фундаментально значимое для таких сложных организаций. В рамках развития управленческих навыков и внедрения техник изучила очень много книг и прошла специализированные курсы, среди которых программа MBA, например. Полученные знания позволили мне создать и развить корпоративную культуру, проработать бизнес-процессы компании, начать активно развивать бренд организации и бренд руководителя.

Поворотным решением была ориентация на постоянное обучение специалистов. Медицина не стоит на месте: постоянно появляются новые методы диагностики, лечения, новые технологии. Повышение квалификации для врачей и других работников различного профиля является обязательным критерием успешного развития клиники. Моя задача в данном вопросе как руководителя заключается в том, чтобы систематически отправлять сотрудников на профильные курсы.

- По вашему мнению, что является самым главным в ведении бизнеса в сфере частной медицины?

- На первом месте всегда стоит пациент, его здоровье и оказываемый сервис. На наших плечах лежит ответственность за уровень жизни населения, поэтому ориентироваться стоит именно на это. Тенденцией современного мира также является развитие связей между клиентом и организацией через интернет-пространство. На сегодняшний день благодаря интернету формируется около 40-50% спроса, поэтому компаниям просто необходимо создать качественное позиционирование в сети. Такое продвижение бизнеса более выгодное и позволяет охватить наибольшее количество аудитории. Также, безусловно, это является еще одним фактором качественного сервиса, который уже плотно интегрирован в повседневную жизнь.

- Наталья, вы сказали, что развивались постепенно. Расскажите о темпах роста, которые показывают ваши компании.

- Первый медицинский центр, самая старая открытая нами организация в процентном соотношении в год растёт примерно на 25-35% сейчас, хотя в первые годы, как обычно бывает, мы показывали рост на 150-200%. По мере роста любой компании традиционно процентный прирост выручки начинает снижаться, особенно если развитие идет постепенное, как в нашем случае. Но наша отличительная особенность заключается в том, что по каждой компании динамика роста не проседает, а неуклонно идет вверх, показатели выручки по каждому году всегда выше, чем по предыдущему. В такой сложной сфере данная картина является очень позитивной.

Рост выручки по клинике в городе Алексин в последние годы составил 31-48%, но сейчас мы ожидаем ощутимый скачок, так как недавно запустили дневной стационар. Данное решение стало прорывным для организации. Ввиду высокой конкуренции на данном сегменте рынка в начале было сложно развиваться, но внедрение новых технологий и расширение спектра услуг помогут нам развиваться еще более активно в ближайшие годы.

Ветеринарная клиника, являясь самым молодым бизнесом, сейчас находится в активной стадии развития и показывает высокие результаты. В первый год клиника показала около 200% роста, потом 135% и 118%, а окупился данный проект уже в первый год работы.

- По мере роста ваших компаний росло также ваше профессиональное призвание. Насколько нам известно, вы стали членом нескольких профессиональных ассоциаций. Расскажите, какой опыт вы приобрели в данном направлении?

- Мы взаимодействовали с различными ассоциациями, от сотрудничества с которыми приобрели много опыта и знаний. Полученные на семинарах концепции и идеи всегда стараемся оперативно внедрять в нашу работу. Однако, бывает и так, что некоторые направления могут не подойти под наш рынок. Например, во время прохождения семинаров от Национальной ассоциации управленцев в сфере здравоохранения мы поняли, что концепции развития организации и бренда больше подходят для рынка Москвы и других крупных городов, а специфика нашего сегмента не позволит в должной степени реализовать предлагаемые идеи. Но очень много результатов мы получили от работы с Национальной ассоциацией медицинских организаций, которая ориентирована исключительно на врачебную деятельность.

Мы также состоим в Московской ассоциации предпринимателей. Так как предыдущие ассоциации больше про медицину, в данном случае мы получаем знания и развиваем себя в направлении бизнеса. Состоим в Тульской торгово-промышленной палате, сотрудничаем с местными органами власти и принимаем участие в социальных проектах. Также я являюсь председателем союза работодателей по Щекинскому району, представлю интересы предпринимателей в различных вопросах, активно взаимодействую с органами местного самоуправления.

- Наталья, какие направления в развитии компании сегодня для вас являются самыми приоритетными?

- В качестве самого ключевого направления мы для себя определили обучение наших специалистов, развитие их компетенций и закупку современного оборудования. Так мы сможем максимизировать качество наших услуг. Это основной наш вектор. Но для комплексного повышения уровня сервиса всегда необходимо развивать навыки всех сотрудников. К примеру, от навыков работы администратора зависит, попадет ли клиент сразу к тому врачу, который ему нужен, который ему требуется. Каждый сотрудник важен, потому что он вносит вклад в формирование итогового представления об организации.