Ограбление ювелирной лавки: Разгадай картинку-детектив

Ограбление ювелирной лавки Фото: Сергей СОКОЛОВ

Предприимчивые жильцы одного из домов решили открыть ювелирную лавку, расширив свой балкон на первом этаже. Стены лавки были изготовлены из прочного стекла, а крышу решили не делать ради экономии. Охранять заведение посадили пса Рекса, а внутри лавки установили сигнализацию, реагирующую на любое передвижения предметов размером больше яйца.

Но вскоре ювелирный магазин обокрали. При этом сигнализация и собака не среагировали, а замок оказался не тронут.

На расследование кражи приехал капитан Правдолюбов. В это время мимо на рыбалку шел мальчик Вова. Он сказал, что живет этажом выше и тоже вынужден защищаться от «грабителей». Паренек часто ходит на рыбалку, а рыбу вывешивает сушиться на балконе в комнате родителей. Рядом живет ворона, которая время от времени ворует у него рыбу, поэтому мальчик научил своего кота Барсика охранять улов. К тому же по всему дому шастают живущие в подвале крысы, но Барсик охраняет рыбу и от них.

Правдолюбов выслушал рассказ Вовы и понял, что произошло. Кто же и как, по его мнению, украл украшения?

Ответ

Украшения украли родители Вовы либо сам мальчик при помощи удочки.