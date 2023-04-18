Герой спецоперации «Z»: старший лейтенант Шаров перехватил более сотни снарядов ВСУ

Гвардии рядовой Артем Шариков и старший лейтенант Александр Шаров

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Будь чистосердечен с друзьями твоими, умерен в своих нуждах и бескорыстен в своих поступках, проявляй пламенную ревность к службе своему государю, люби истинную славу, отличай честолюбие от гордости и кичливости, с юных лет приучайся прощать проступки ближнего и никогда не прощай своих собственных, тщательно обучай подчиненных тебе солдат и подавай им пример…», - говорил говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А в письме- военном наставлении своему крестнику, сыну знаменитого полководца Андреаса Карачая, что жил в Лемберге (современный Львов) писал: «Храни в памяти имена великих людей и в своих походах и действиях с благоразумием следуй их примеру».

РЯДОВОЙ ВЗЯЛ КОМАНДОВАНИЕ ОТДЕЛЕНИЕМ

Гвардии рядовой Артем Шариков

«Номер расчета парашютно-десантного отделения гвардии рядовой Артем Шариков выполнял боевую задачу по обороне населенного пункта, ведя оборону с окраины населенного пункта. Во время боя Артем с помощью БПЛА выявил 5 БМП и 3 танка, а также до 20 человек живой силы противника, после чего передал координаты в вышестоящий штаб. На основе разведанных, предоставленных гвардии рядовым Шариковым, было нанесено огневое поражение по атакующим силам противника. Понеся потери, противник дождался подкрепления и предпринял очередную попытку вернуть утраченные позиции под свой контроль. Во время обороны командир отделения был ранен. Быстро оценив складывающуюся ситуацию и опережая замысел противника, Артем принял командование отделением на себя, сковав действия противника, управляя огнем своего отделения, тем самым предотвратил наступление сил противника на своем направлении. При выполнении боевой задачи гвардии рядовой Шариков показал готовность к выполнению обязанностей в боевых условиях, способность выполнять специальные задачи и принимать решения в постоянно меняющейся и сложной обстановке».

ПЕРЕХВАТИЛ БОЛЕЕ СОТНИ СНАРЯДОВ

Старший лейтенант Александр Шаров

«Заместитель командира батареи старший лейтенант Александр Шаров в ходе специальной военной операции в условиях, сопряженных с риском для жизни, выполнял боевые задачи по прикрытию военных объектов и гражданской инфраструктуры от ударов противника. В ходе выполнения боевой задачи дивизион в составе расчета зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» неоднократно предотвращал ведение разведывательно-ударных действий противника с воздуха, обстрелы обороняемых объектов, вооружения, военной и специальной техники и личного состава. Так, в ходе СВО, боевой расчет боевой машины «Панцирь-С» под непосредственным руководством старшего лейтенанта Шарова осуществил перехват с последующим уничтожением 146 воздушных целей, включавших в себя 136 реактивных снарядов системы залпового огня типа «Ольха» и «HIMARS», 7 противорадиолокационных ракет и 3 беспилотных летательных аппарата противника».