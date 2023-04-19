Военная спецоперация на Украине 19 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин посетил зону боевых действий Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 апреля 2023 года.

Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток», расположенный в Луганской Народной Республике. В ходе визита в штаб президент принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, а также других высших офицеров, которые доложили президенту «об обстановке на этом направлении».

Ранее Путин посетил штаб группировки войск «Днепр», где поздравил военнослужащих с праздником Пасхи.

Военные специалисты газете El Pais заявили, что ВСУ ждут продуманные инженерные укрепления, если они предпримут попытку контрнаступления.

В зоне спецоперации ликвидирован офицер ГРУ Минобороны Украины Сергей Лемец, который участвовал в боевых действиях еще с 2014 года.

Согласно официальным данным Киева, по меньшей мере семь тысяч военных украинской армии числятся пропавшими без вести. Из них больше половины, как заявил уполномоченный по этому вопросу Олег Котенко, находятся в плену.

Глава офиса президента Украины Ермак пообщался с членами парламента Британии и рассказал им о том, что сейчас жизненно необходимо ВСУ. Также Ермак отчитался перед британцами о ситуации в зоне конфликта.