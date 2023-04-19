Несовершеннолетняя дочь привела возлюбленного в дом Волочковой

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Анастасия Волочкова души чает в своей единственной дочке Ариадне. Совсем скоро девушке исполнится 18 лет. Вот уже несколько лет наследница балерины живет в доме своего отца Игоря Вдовина, а к знаменитой маме ходит в гости.

Анастасия Волочкова рассказала о том, как живет ее единственная дочь Ариадна. Несколько лет назад она съехала от родительницы к отцу. Как отмечала балерина, это произошло из-за того, что девочке было долго и трудно добираться в школу.

Сейчас Ариадна учится в 11 классе школы экономики и готовится к поступлению в институт. "Живет в центре города, в сентябре ей исполнится 18 лет. Она уже взрослый и самодостаточный человек, с ней очень интересно! Моя дочь давно уже стала самостоятельной, потому что выросла с такой мамой, как я", - радуется звезда.

Как призналась Волочкова, ее дочь всерьез раздумывает о переезде за границу. Вполне вероятно, что звездная наследница продолжит учебу в Сорбонне.

"Ариша очень увлекается Францией, выучила французский язык, год назад посетила эту страну. Цель дочери - поступить в Сорбонну. Впрочем, окончательно она не определилась. Возможно, выберет МГИМО. Мне очень нравится, что она такая целеустремленная", - рассказывает балерина.

Со слов артистки можно понять, что у них с девушкой сложились близкие отношения. Даже роман 17-летней наследницы с 23-летним молодым человеком Анастасия восприняла хорошо.

Не так давно Ариадна привела возлюбленного к матери в дом, та взяла и оставила их у себя на ночь. "У нас с Ариадной прекрасные отношения. Она приехала со своим молодым человеком, мы прекрасно провели время", - цитирует Волочкову Тeleprogramma.pro.