Жаркие объятия и задранная юбка: Дочь Урганта показала нового американского бойфренда

Иван Ургант с дочкой Эрикой. Фото: соцсети.

Старшая дочь Ивана Урганта продолжает шокировать подписчиков. 22-летняя Эрика Кикнадзе, давно живущая в США, опубликовала на своей странице в соцсетях снимок с новым бойфрендом. Кадр получился очень горячим: темнокожий возлюбленный дочери телеведущего задрал ее мини-юбку, обнажив ягодицы.

Лицо молодого человека в кадре скрыто, Видимо, девушка решила не показывать своего любимого на публике. Ранее Эрика состояла в отношениях с темнокожим манекенщиком Мусой. Вместе с ним она снялась в рекламе бренда Jacquemus. Их роман длился пару лет, но потом влюбленные расстались.

Эрика выложила в соцсетях снимок с новым возлюбленным. Фото: соцсети.

Эрика Кикнадзе учится в США на дизайнера. Девушка вращается в богемных кругах и постоянно меняется, экспериментируя со своим внешним видом. Год назад Эрика покрасила волосы в красный цвет и покрыла свое тело многочисленными татуировками. А недавно она обзавелась еще одной наколкой – изображением распятого Иисуса Христа во всю спину.

Эрика родилась в первом браке жены Урганта Натальи Кикнадзе. Биологическим отцом девочки является бизнесмен Теймураз Куталия. С Ургантом Эрика познакомилась, когда ей было пять лет. С тех пор шоумен считает ее своей дочерью. Супруги воспитывают еще двух дочерей - Нину и Валерию. У Натальи также есть 25-летний сын Нико, который после развода остался жить с отцом.

Несколько лет назад Иван и Наталья отправили Эрику учиться в США. Девушка посещает занятия в самом дорогом и престижном учебном заведении Америки в сфере креативных индустрий - нью-йоркской школе дизайна Parsons School of Design. Эрика обожает творческие эксперименты и часто принимает участие в смелых фотосессиях. Будущий дизайнер говорит, что мама и отчим спокойно относятся к ее модным экспериментам.

Школа Parsons School of Design, в которой учится Эрика, расположена в престижном районе Гринвич-Виллидж на Манхэттене. Обучение в ней стоит около 50 тысяч долларов в год. Школа Parsons считается самым выдающимся учебным заведением США в области моды и дизайна, ее закончили многие известные модельеры с мировым именем.