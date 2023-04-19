Бывшая возлюбленная Богомолова рассказала об их тайной семье

Константин Богомолов с женой Ксенией Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова рассказала о гражданском браке с нынешним мужем Ксении Собчак Константином Богомоловым. Будущий режиссер стал первой любовью Юлии. Они познакомились, когда Захарова училась в ГИТИСе. Долгие годы она молчала об отношениях с Богомоловым, поскольку он попросил ее не распространяться об этом.

«Мы были вместе с третьего курса и еще несколько лет после института. Я была, так сказать, верной подругой и музой Константина Юрьевича. Я снимала комнату в коммуналке, он мне помогал финансово. Он жил в центре, в квартире с родителями, где я тоже могла бывать. И он у меня иногда оставался. Получается, не то чтобы мы такая молодая семья, у которой отдельное жилье, но и не в смысле гостевого брака. Наверное, лет семь мы были вместе… У нас была семья, но мы не были расписаны», - рассказала Юлия в YouTube-шоу «PROжизнь».

Юлия Захарова в 2010 году. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Через несколько лет актриса, как любая девушка, начала задумываться о штампе в паспорте и детях. Но Константин не спешил делать своей возлюбленной предложение руки и сердца. Он был полностью поглощен искусством, и о браке даже не думал. Юлия призналась, что ее очаровали эрудиция и воспитание Богомолова – отпрыска известной столичной семьи.

«Меня устраивала та степень свободы, которую давал мне Костя. Он максимально дал мне воспитание, какое только может получить несмышленая провинциалка. Поднял меня на уровень как личность… Это, скорее, была не любовь, а юношеское увлечение гениальным человеком. Через 4-5 лет я поняла, что уже не люблю его так сильно. Но уважала его так сильно, что еще два года не могла ему в этом признаться», - говорит Захарова.

Юлия до сих пор вспоминает их отношения с теплотой и не скрывает, что просьба Богомолова не распространяться об их гражданском браке больно ранила ее.

«Однажды он мне давным-давно написал такое смс: ''Пожалуйста, не говори в интервью, что я твой муж''. Я еще так обиделась…Мы в очень хороших отношениях расстались. Он чрезвычайно щедрый, максимально добрый. Я всегда говорю, что мы однокурсники. Не хочу задеть его самолюбие. Может, ему неловко как-то об этом говорить», - предположила актриса.

По словам Захаровой, после разрыва с Богомоловым она больше всего скучала по общению с его родителями. Юлия считает, что Ксении Собчак очень повезло попасть в такую душевную семью.

«Больше всего на свете мне грустно, что я рассталась с Костиной мамой. Это такая женщина, у нее такой вкус. Ксении Анатольевне сейчас очень повезло. Она так потрясающе готовит, так тщательно выбирает подарки и чувствует человека! А папа его, Юрий Александрович, - замечательный журналист. Это просто такое семейство. Я очень-очень его семью люблю», - призналась актриса.

Юлия не скрывает, что обиделась на Богомолова за просьбу скрывать их гражданский брак. Фото: кадр видео.

После разрыва Захарова и Богомолов продолжали общаться. Эта связь не давала покоя новой избраннице Константина – актрисе Дарье Мороз. Она ревновала мужа к бывшим девушкам.

«Она не очень адекватно и умно относилась к истории бывших. Скорее всего, запрещала общаться, наверное. Он из друзей меня везде удалил. Недавно подписался, когда вновь женился», - рассказала Юлия о звезде сериала «Содержанки».

Сама Дарья Мороз признавалась, что они с Константином поженились, только потому что она ждала ребенка. Артистка была беременной, когда официально узаконила свои отношения с режиссером. В 2010 году она родила дочь Анну, а в 2018 году супруги развелись.