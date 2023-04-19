В Крыму поймали украинского диверсанта

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Керчи 52-летнего гражданина России и Украины. Он планировал совершить диверсию на объекте энергосистемы полуострова.

«Дома у подозреваемого нашли самодельное взрывное устройство и средства связи, содержащие переписку с представителем спецслужб Украины, координировавшим его преступную деятельность», - сообщили в ФСБ России.

В телефоне остались кадры видео, где сотрудники ФСБ увидели электроподстанцию, которую украинские спецслужбы указали заминировать диверсанту. Для этого он получил от них пластит и электродетонаторы.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела: «приготовление к диверсии» и «незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Санкции статей предусматривают применение наказания в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненно.

Пока его отправили под стражу.