В Крыму поймали украинского диверсанта

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Керчи 52-летнего гражданина России и Украины. Он планировал совершить диверсию на объекте энергосистемы полуострова.
«Дома у подозреваемого нашли самодельное взрывное устройство и средства связи, содержащие переписку с представителем спецслужб Украины, координировавшим его преступную деятельность», - сообщили в ФСБ России.
В телефоне остались кадры видео, где сотрудники ФСБ увидели электроподстанцию, которую украинские спецслужбы указали заминировать диверсанту. Для этого он получил от них пластит и электродетонаторы.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела: «приготовление к диверсии» и «незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».
Санкции статей предусматривают применение наказания в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненно.
Пока его отправили под стражу.