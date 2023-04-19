С заботой о котиках: отмечаем День владельцев домашних животных правильно

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И День владельцев домашних животных — хороший повод поговорить об этом.

Особая дата

День владельцев домашних животных отмечается ежегодно 19 апреля. Впервые он был учрежден во Флоренции в 1931 году, а в России получил признание почти семь десятилетий спустя благодаря поддержке Международного фонда защиты животных. Называть его праздником, впрочем, не совсем верно. Это дата, призванная напомнить владельцам домашних животных о необходимости гуманного и внимательного отношения к ним.

Сегодня, показывают опросы, больше чем у половины жителей нашей страны есть мохнатые, хвостатые и пернатые члены семьи. При этом, по данным ВЦИОМ, чаще всего — в 57% случаев — это «гордые и независимые», но в то же время «теплые и мурчащие» коты и кошки. В весенний период многие из них проявляют повышенную активность, поют «песни» и посягают на новый диван. Это признаки половой охоты, вполне естественного для здорового животного состояния, которое можно и нужно регулировать.

Подходы гуманные и не слишком

Это правда, что среди владельцев домашних животных есть счастливые обладатели котов и кошек, почти не доставляющих хлопот весной. Это может быть связано с особенностями характера животного и его породой, а может — с состоянием здоровья или возрастом. Однако большинство хозяев, как только начинается «горячая» пора, задумываются: что со всем этим делать?

Есть три способа решения проблемы половой охоты у кошачьих:

• Вязка — вполне гуманный, но сохраняющий риск получения нежелательного потомства метод. Нужно учесть и то, что частые роды сокращают продолжительность жизни кошки. А котят, в свою очередь, нужно будет куда-то пристраивать, что тоже большая забота и ответственность.

• Кастрация/стерилизация — хирургическое вмешательство под общим наркозом с необратимыми последствиями. Да, возможность избавиться от проблем «на раз» кажется привлекательной. Но ровно до тех пор, пока вы не учтете риск послеоперационных осложнений и возможные изменения в обмене веществ животного, часто приводящие к ожирению.

• Препараты для регуляции половой охоты — это быстро, просто и надежно. Однако со своими «но». Во-первых, выбирать контрацептивы должен ветеринарный врач (только он сможет подобрать оптимальные дозировки). Во-вторых, важно делать ставку на современные контрацептивы для животных, так как препараты первого поколения, моногормональные, содержат слишком высокие дозы гормонов, а препараты в определенных формах, в частности, капель на холку, могут быть менее эффективны из-за оседания действующих веществ на шерсти.

Пара слов о гормонах

Удивительно, но только половина владельцев домашних животных знает о существовании контрацептивных препаратов для них. Чаще всего это сохранные кошки, причем с ярко выраженными признаками половой охоты. Остальные хозяева по-прежнему выбирают кастрацию, не задумываясь не только о состоянии здоровья питомца, но и о том, что у каждой 7-й кошки возникает синдром реминантного яичника — проявление признаков половой охоты через месяцы и даже годы после операции.

«Бигормональные препараты в форме капель или таблеток для приема внутрь при своей высокой эффективности достаточно безопасны для кошки. Все потому, что они содержат два гормона-аналога природных половых гормонов животных. Их концентрация позволяет деликатно корректировать гормональный фон питомца с учетом его вида и пола», — комментирует руководитель группы ветеринарных врачей ГК «Астрафарм» Иван Пушилин.

Поэтому не принимайте поспешных решений. Лучше обсудите вопрос со специалистом ветеринарной клиники и подберите препараты, которые вернут в ваш дом спокойствие, а котику подарят счастье. В том числе, счастье оставаться собой.