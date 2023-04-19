Шойгу вручил «Золотую Звезду» офицеру, который вызвал огонь на себя

При штурме укрепленных позиций ВСУ, в неравной схватке с врагом, героические действия российского офицера позволили сохранить жизни личному составу и отбить все атаки противника

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил командиру мотострелковой роты ЮВО старшему лейтенанту Олегу Пивоварову медаль «Золотая Звезда» и удостоверение на звание Героя Российской Федерации. Удерживая с подразделением круговую оборону на Херсонском направлении офицер принял непростое решение: вызвал огонь «Градов» на себя, чтобы уничтожить превосходящие силы врага, который его окружил.

В первые минуты боя, находясь под плотным огнем, умело используя вверенную ему военную технику, подразделение Олега Пивоварова уничтожило танки и бронетранспортеры украинских боевиков, а также наступающую живую силу подразделений ВСУ. Но силы оказались не равны. Во время штурма украинских укреплений в лесополосе взвод Олега Пивоварова оказался отрезанным от основного подразделения.

- Отрабатывали по нам вертолеты противника, прилетали снаряды танков, очень сильно поджимала слева и справа пехота. Мы заняли круговую оборону. Во время уже стрелкового боя с противником, я принял решение вызвать огонь на себя. Приказал бойцам выйти в поле и занять выгодные позиции. Сам вышел по радиостанции на командование и сообщил наши координаты. Артиллерия грамотно отработала по лесополосе с «Градов». Она уничтожила большую часть вражеских сил», - вспоминает Олег Пивоваров.

Офицер говорит, что когда его подразделение вышло из лесополосы в поле, их прежние позиции были накрыты артиллерией ВСУ. Это говорит о том, что он принял своевременное и правильное решение.

«После огневого поражения артиллерией по целеуказанию Олега Пивоварова часть наступающих подразделений ВСУ была разгромлена, а остальные бежали с поля боя», - подтвердили в Минобороны России.

Вот так героические действия российского офицера позволили сохранить жизни личному составу и отбить все атаки противника.