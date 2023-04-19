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Наука19 апреля 2023 10:25

«Плевок» Солнца разрушит защитное поле Земли: жителей планеты ожидает новая магнитная буря

Магнитная буря ожидается на Земле 20 апреля 2023 года
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Солнце накануне бури.

Солнце накануне бури.

Солнце, вступив в 25-й цикл своей активности, продолжает ее набирать. Светило на днях произвело вспышку - корональный выброс, «плевок» которого 20 апреля долетит до Земли и ощутимо покорежит защитное поле.

Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA) прогнозируют магнитную бурю, но не очень сильную – уровня G1. (Сильным считается уровень G5).

Схожие прогнозы и у российских специалистов из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца. По их прикидкам, умеренная буря продлится до 21 апреля.

Метеочувствительным людям стоит поберечься. Это не пустые слова. Ученые недавно поняли, почему одни чувствуют изменения в магнитном поле Земле сильнее и болезненнее, чем другие. Об этом в нашем материале.

Накануне Солнце явило знамения - «скорчило гримасы» и стало «двуликим Янусом». Одним боком оно улыбнулось, а другим - насупилось. Наверное, и в самом деле, буря больших бед не принесет.

На Солнце появились гримасы с разных его сторон — веселый и грустный смайлики.

На Солнце появились гримасы с разных его сторон — веселый и грустный смайлики.

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