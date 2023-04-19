«Даст основы для прорыва Северного Кавказа в части экономики»: В Минводах впервые пройдет Кавказская инвестиционная выставка

Фото фонда Росконгресс

3 – 4 мая в Минеральных Водах состоится уникальное событие – первая Кавказская инвестиционная выставка. Деловая программа форума включает свыше двух десятков мероприятий, которые позволят привлечь в регионы Северо-Кавказского федерального округа, Абхазии и Южной Осетии новых инвесторов. Организаторы прогнозируют, что дефицита гостей не будет.

«Более 1 тысячи гостей посетит выставку и мероприятия деловой программы, — отметил директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, - Многофункциональный выставочный центр «МинводыЭкспо», в котором пройдет выставка, может одновременно вмещать около 4,5 тысячи человек. Там есть и конференц-залы, и пресс-центр. В целом это хорошая точка роста для выставочно-конгрессного бизнеса».

Одновременно с выставкой пройдут круглые столы и сессии, посвященные развитию бизнеса на Северном Кавказе. Акцент в первую очередь будет сделан на агропромышленном комплексе, туризме, ЖКХ и энергетике, транспорте и логистике, промышленности.

«У нас есть большой объем по сельскому хозяйству - по плодам, по ягодам. Это огромный потенциал по импортозамещению, фактически, такими темпами через три года с учетом уже заложенных садов мы точно заместим весь импорт яблок, и это хорошая целевая задача», - сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. - Исходя из того потенциала, что будет показан на выставке, мы надеемся, что и международную составляющую мы привлечем и покажем. Это не только для своих инвесторов, но и для иностранных участников выставки, потому что на сегодня по ряду приоритетных направлений есть уже проблема не в привлечении, а в выборе инвесторов».

Гендиректор института развития «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов считает, что Кавказская инвестиционная выставка должна стать прорывной для всего Северного Кавказа.

«Северный Кавказ развивается достаточно высокими темпами по сравнению с другими регионами России. Мы считаем, что данное мероприятие даст основы для прорыва Северного Кавказа в части экономики и связанных с этим социальных направлений. Мы не просто верим, мы уверены, что этот результат будет», — отметил Андрей Юмшанов.

Сергей Назаров добавил, что с 2020 года крупные банки в четыре раза нарастили объем кредитного портфеля в регионах Северного Кавказа с 2020 года.

«То есть, если раньше были сомнения с точки зрения вложения в Северный Кавказ, то на сегодняшний день такие опасения отступают и бизнес активно смотрит на Северный Кавказ как на потенциальную инвестиционную площадку, - сказал замминистра. – Инвестировать в северокавказские республики выгодно и безопасно, это за последние годы подтверждено уже реальными вещами. Когда уже есть крупные компании, крупные банки - зашли туда и инвестируют - это уже хорошая визитная карточка для того, чтобы оценить инвестиционный потенциал Северного Кавказа. У нас целевая задача это показать, как за последние годы Кавказ изменился, раскрыть его потенциал и получить результат».

Выставка пройдет при поддержке Министерства экономического развития РФ, организатор — Фонд Росконгресс, стратегическим партнером выступает «Кавказ.РФ».