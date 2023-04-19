Российские военные эксперты получили зловещие посылки с бюстами после убийства Владлена Татарского: Что они означают

Среди тех, кому пришли подозрительные посылки, оказался и вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Украинские террористы не подвели нас в своих ожиданиях. Сразу нескольким военкорам и военным экспертам пришли зловещие посылки с бюстами, похожими на статуэтку, использованную для убийства российского военблогера Владлена Татарского (Максима Фомина). Среди тех, кому пришли такие посылки, оказался и вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук, военный эксперт капитан первого ранга в отставке Константин Сивков.

- В мой адрес пришло сообщение от СДЭК (компания -служба курьерской доставки – прим. авт.), что мне пришла посылка и курьер должен ее доставить. Я перевел доставку с курьерской на выдачу в пункте СДЭК, написал заявление в полицию. Посылку вскрывала полиция и взрывники, - сообщил Константин Валентинович журналистам. - Бюст был позолочен точно так же, как и та статуэтка, которую получил Владлен Татарский.

По сведениям Сивкова, аналогичные посылки получили и другие известные медиа-персоны: крупный философ, несколько военкоров и военных экспертов.

- Называть их фамилии я пока не могу ввиду тайны следствия. Какие статуэтки послали остальным — не знаю, во всяком случае, мне и еще одному человеку направили маршала Жукова. В одном бюсте взрывчатки не нашли, а в моем — пока неизвестно, - рассказал Сивков.

Возможно, среди тех, кому пришли посылки, был и Александр Гельевич Дугин, чья дочь была убита в результате теракта, проведенного украинской военной разведкой ГУР под руководством Кирилла Буданова? А посылка, в которой взрывчатки не оказалось, пришла военному публицисту и эксперту Владиславу Шурыгину.

- У меня до сих пор нет данных, был ли бюст маршала Жукова, посланный по моему адресу, начинен взрывчаткой, экспертиза еще идет, - рассказал KP.RU Константин Сивков.

- Вы считаете это частью кампании запугивания и устрашения?

- Я думаю, что это подготовка к настоящим реальным терактам, которые существуют в планах либо Главного Управления разведки (ГУР) Украины, либо СБУ. А в качестве исполнителей привлечены либо люди, которых используют, не ставя их в известность о подлинных целях, либо наша отечественная «пятая колонна».

Кстати, как выяснил один из адресатов, все эти посылки, числом более десяти, оформил для доставки один и тот же человек, проживающий в Ульяновске. И получили их или извещения о доставке только те эксперты и военкоры, которые поддерживают российскую политику и, в частности, специальную военную операцию. В принципе, в такой логике – сначала усыпить бдительность безобидными бюстиками, а потом к известной дате прислать реальные бомбы, есть своя логика. И в поисках даты особо и рыскать не надо – 9 мая, День Победы.

Именно к этой дате пообещали неожиданный сюрприз и военному обозревателю «Комсомольской правды» полковнику в отставке Виктору Баранцу. Причем, не в каком-то письменном сообщении, а в прямом эфире радио, поскольку Виктор Николаевич ведет программу, в которой участвует в диалоге со слушателями.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Прямым текстом и именно к Дню Победы мне пообещали прислать такой «сюрприз», - рассказал наш обозреватель. – А в чате женщина после этого тут же написала мне, что это неизбежно. Крупными буквами, капслоком написала.

- Наверное, хотят запугать нас тут, но ничего у них не получится, - если перевести на литературный язык, сказал полковник далее, оценив этот порыв то ли либералов, то ли украинских «патриотов».

Нам же остается только констатировать, что террористическая активность Украины и ее спецслужб является ярчайшим свидетельством военной несостоятельности Незалежной и отсутствия у командования ВСУ надежд на реальные успехи военных действий. В частности, неминуемого наступления, в которое украинцев гонят Великобритания и США.

Что ни в коей мере не должно расслаблять ни на минуту.