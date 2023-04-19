Шойгу заглянул в шахту ракетного комплекса «Ярс»

Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства одним из полков Владимирского ракетного объединения в Калужской области.

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев доложил министру о ходе перевооружения соединения на новые ракетные комплексы «Ярс», продемонстрировал боевые возможности шахтной пусковой установки и работу дистанционно-управляемого боевого модуля системы защиты нового поколения, которая способна надежно обеспечить безопасность охраняемых объектов.

Фото: Министерство обороны РФ

Ни один диверсант не сможет попасть на территорию ракетной дивизии незамеченным. Он тут же столкнется с роботами, которые распознают его замыслы с помощью искусственного интеллекта и моментально уничтожат. Даже на случай ядерной войны предусмотрена полная автономность обслуживания командного пункта и ракетных шахт. Для военнослужащих под землей созданы все условия.

Фото: Министерство обороны РФ

Сергей Шойгу заглянул в ракетную шахту с межконтинентальной баллистической ракетой, а потом спустился в подземный командный пункт, где ознакомился с его возможностями и организацией боевого дежурства.

Министр обороны России также заслушал доклады командования объединения о состоянии боевой готовности, боевом составе ракетного соединения и поставил задачи по организации разработки и внедрению в программы боевой подготовки новых форм и способов действий войск.

Напомним, одна ракета «Ярс» может очень быстро и гарантированно принести в любую точку планеты «безмерные человеческие страдания» в виде ядерных блоков суммарной массой в 12 раз больше американской бомбы, что уничтожила Хиросиму.

Фото: Министерство обороны РФ

Стартовая масса ракеты «Ярс», примерно как у двух вагонов трамвая - 46 000 тонны. Три ступени с топливом закидывают боевые блоки ракеты на 12 000 километров, что несут в себе избыточную смертельную мощность - 500 килотонн. В полете ракета разделяется на отдельные ударные боеголовки, что подлетают к своим целям с огромной скоростью по разным траекториям. Сбить их при подлете к цели невозможно.

Напомним, в августе 1945 года США нанесли бомбовые удары по японским городам Хиросима и Нагасаки. Суммарная мощность взрывов составила всего лишь от 34 до 39 килотонн.

Но в результате взрывов этих двух американских ядерных бомб погибли 80 тысяч японцев, а еще через несколько месяцев от ран и лучевой болезни скончались еще более 200 тысяч человек.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

После посещения ракетной части Сергей Шойгу проинспектировал производственные мощности предприятия, выпускающего средства радиоэлектронной борьбы для обеспечения потребностей российских Вооруженных Сил. Также министру обороны РФ были представлены перспективные образцы средств РЭБ.

По докладу руководства предприятия, к настоящему времени объемы выпуска продукции за счет модернизации производственных линий, увеличения производительности труда и внедрения новых технологий значительно увеличены по всей номенклатуре, включая средства космического и авиационного базирования.

По итогам работы министр поставил задачи по обеспечению «дальнейшего наращивания производства средств радиоэлектронной борьбы, положительно зарекомендовавших в ходе проведения специальной военной операции».