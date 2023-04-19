Шойгу заглянул в шахту ракетного комплекса «Ярс»

Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства одним из полков Владимирского ракетного объединения в Калужской области.

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев доложил министру о ходе перевооружения соединения на новые ракетные комплексы «Ярс», продемонстрировал боевые возможности шахтной пусковой установки и работу дистанционно-управляемого боевого модуля системы защиты нового поколения, которая способна надежно обеспечить безопасность охраняемых объектов.

Фото: Министерство обороны РФ

Ни один диверсант не сможет попасть на территорию ракетной дивизии незамеченным. Он тут же столкнется с роботами, которые распознают его замыслы с помощью искусственного интеллекта и моментально уничтожат. Даже на случай ядерной войны предусмотрена полная автономность обслуживания командного пункта и ракетных шахт. Для военнослужащих под землей созданы все условия.

Фото: Министерство обороны РФ

Сергей Шойгу заглянул в ракетную шахту с межконтинентальной баллистической ракетой, а потом спустился в подземный командный пункт, где ознакомился с его возможностями и организацией боевого дежурства.

Министр обороны России также заслушал доклады командования объединения о состоянии боевой готовности, боевом составе ракетного соединения и поставил задачи по организации разработки и внедрению в программы боевой подготовки новых форм и способов действий войск.

Напомним, одна ракета «Ярс» может очень быстро и гарантированно принести в любую точку планеты «безмерные человеческие страдания» в виде ядерных блоков суммарной массой в 12 раз больше американской бомбы, что уничтожила Хиросиму.

Фото: Министерство обороны РФ

Стартовая масса ракеты «Ярс», примерно как у двух вагонов трамвая - 46 000 тонны. Три ступени с топливом закидывают боевые блоки ракеты на 12 000 километров, что несут в себе избыточную смертельную мощность - 500 килотонн. В полете ракета разделяется на отдельные ударные боеголовки, что подлетают к своим целям с огромной скоростью по разным траекториям. Сбить их при подлете к цели невозможно.

Напомним, в августе 1945 года США нанесли бомбовые удары по японским городам Хиросима и Нагасаки. Суммарная мощность взрывов составила всего лишь от 34 до 39 килотонн.

Но в результате взрывов этих двух американских ядерных бомб погибли 80 тысяч японцев, а еще через несколько месяцев от ран и лучевой болезни скончались еще более 200 тысяч человек.