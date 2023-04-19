Пользователи ВКонтакте получили возможность скрывать нецензурные выражения в постах и комментариях

ВКонтакте запустила для пользователей возможность скрывать нецензурные слова в постах и комментариях. Соответствующий фильтр пользователь может включить в «Настройках». Обновление станет доступно пользователям постепенно, начиная с сегодняшнего дня. На данный момент функция работает на русском языке.

При включении настройки нецензурные слова в постах и комментариях будут заменяться на набор символов. По выбору пользователя высказывание можно будет отобразить в исходном виде — при клике на выражение пользователь увидит специальную плашку, которая предложит соответствующую опцию.

Инициатива стала продолжением стратегии ВКонтакте по формированию комфортной цифровой среды для всех пользователей. Ранее в рамках неё соцсеть запустила режим «Личное пространство», который позволяет оградиться от нежелательного внимания, а также предупреждения о подозрительных собеседниках в VK Мессенджере. Новая функция призвана пополнить список гибких инструментов, которые дают каждому пользователю возможность формировать для себя максимально комфортную цифровую среду на платформах VK.

«Главный приоритет ВКонтакте — забота о более чем 100 миллионах наших пользователей. Мы хотим, чтобы каждый из них чувствовал себя комфортно на нашей платформе и мог гибко управлять собственной цифровой средой, настраивая её под собственные нужды и предпочтения. Поэтому наша стратегия —внедрение инноваций и функций, призванных предоставить нашей аудитории максимально широкий спектр возможностей по формированию доверительного и комфортного цифрового пространства», - сообщил Иван Корнеев, директор по модерационной политике и взаимодействию с пользователями ВКонтакте.

Ранее возможность скрытия комментариев, содержащих нецензурные выражения или враждебные высказывания, стала доступна администраторам сообществ. При включении подобных фильтров по желанию руководителя группы соответствующие комментарии из сообщества скрываются, а администратор получает выбор, каким образом с ними взаимодействовать: например, посмотреть список отфильтрованных комментариев, удалить или восстановить конкретный комментарий.