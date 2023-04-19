Геннадий Онищенко оценил опасность нового подвида коронавируса "Арктур"

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич, стало известно, что появился новый подвид ковида – «Арктур». Это вызывает определенную тревогу.

- Действительно, вчера эта информация была очень цитируемой. Однако новость - сомнительной свежести. Выявленный подвид коронавируса – «Арктур» (но это название светское, не научное), появился в Индии еще месяца полтора назад. И там он вызвал определенный подъем заболеваемости, а сейчас уже идет на спад.

Еще несколько государств зарегистрировали случаи инфицирования эти подвидом вируса, но сказать, что этот штамм представляет какую-то большую опасность, сегодня оснований никаких нет. Такую же позицию занимает и Всемирная организация здравоохранения.

- Которую академик Онищенко постоянно ругает.

- ВОЗ мы и ругаем, и хвалим. На то она и жизнь. Сейчас, например, на последнем брифинге представители Всемирной организации здравоохранения комментировали те дополнительные данные, которые они получили по Китаю, и это достаточно солидное было заявление от специальной рабочей группы, которая занимается этим анализом. Поэтому я бы попросил все-таки без нужды не пугать народ. Нужно давать информацию, но давать ее в такой форме, которая не вызывает потом всякого рода тревожные тенденции в общем психологическом и психическом состоянии общества.

- Сообщают, что зафиксированы уже случаи заражения «Арктуром» и в России.

- Да, есть такое, хорошо, что выявили, надо похвалить наши лабораторные службы - они демонстрируют свою компетентность. Но делать из этого какую-то сенсацию с информационно-тревожным акцентом не надо.

- Скажите, а прививки против ковида, которые мы сделали, от этого вида коронавируса защищают?

- Мы с вами много раз на эту тему говорили. Каждый новый подтип более смело себя ведет с тем иммунитетом, который у нас есть. Задача вируса – найти брешь в нашей защите. Возможно, где-то ему это удастся сделать.

Но это не дает оснований для паники. Наша задача - выполнять все предписания, которые дают нам с вами соответствующие органы. И помнить: наш организм тоже не лыком шит, он тоже ищет слабые места в самом вирусе, и прививка ему в этом активно помогает.