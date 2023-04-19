Алексей Фурсин: У Москвы достаточно достойных брендов на любой вкус и кошелек

Алексей Фурсин Фото: Иван МАКЕЕВ

В интервью «Комсомольской правде» на площадке Российского форума дизайна и моды руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин рассказал о том, помог ли столичным производителям одежды уход зарубежных брендов, почему их продукция стоит так не дешево и как Москва помогает познакомиться с отечественными марками одежды жителям России и всего мира.

ДИЗАЙНЕРЫ ВЫШЛИ В ОФЛАЙН

- Алексей Анатольевич, в чем вы видите основные проблемы дизайнеров, производителей одежды и обуви? В решении каких из них могут помочь власти Москвы?

- Пожалуй, главное, что сегодня мешает столичным дизайнерам и производителям одежды полностью обеспечивать своей продукцией потребителей – это трудности с продвижением брендов и дефицит кадров. У нас уже сейчас есть достаточное количество достойных брендов на любой вкус, в разных ценовых категориях. Проблема в том, что они мало кому известны. Именно поэтому чуть больше полугода назад появилась программа "Сделано в Москве". И, кстати, одежда в ней - самая популярная и самая востребованная категория.

Уже почти год работает секция столичных дизайнеров в Универмаге «Телеграф», где представлено 50 российских брендов, в том числе дизайнеры, которые раньше продавали только онлайн - у них впервые появились офлайн-точка продаж.

Кроме того, успехом пользуются маркеты под брендом Московской недели моды, в рамках которой все желающие производители (включая региональных), могут представить свою продукцию. Мы планировали дать возможность представить свою продукцию 150 дизайнерам, но в итоге получили такое количество заявок, что были вынуждены предусмотреть дополнительные площадки и дополнительные форматы маркетов. В итоге на них появятся 700 брендов. Маркеты пройдут с 28 по 30 апреля на 7 площадках (среди которых ТРК «Европолис» в Ростокино, ТЦ «Метрополис», ТРЦ «Океания», ТРЦ «Павелецкая Плаза», ТРЦ «Хорошо!», ТРЦ «Ривьера», ТРК VEGAS Крокус Сити).

Пленарная сессия Российского форума дизайна и моды Фото: Иван МАКЕЕВ

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ НЕ ПУГАЮТ

- Знаю, что многие предприятия легпрома жалуются на дефицит кадров. Вроде бы и заказы есть, и вопросы с тканями решили, но на рабочие специальности идут неохотно...

- Да, сейчас это тоже одна из ключевых проблем в отрасли. В январе этого года мы провели опрос 20 столичных швейных фабрик и выявили острую нехватку кадров на производствах. Тогда же приняли решение о запуске программы «Фабрика легпрома». Проведем теоретический и практический курсы, организуем стажировку на предприятиях партнеров. После практики поможем участникам трудоустроиться на крупнейших столичных производствах. И в этом случае я не могу согласиться с тезисом о том, что люди не готовы идти на рабочие специальности в эту индустрию. Мы получили 292 заявки от потенциальных участников. При этом предполагаем в рамках первого потока обучить только 70.

- Но это не значит, что работу по популяризации рабочих профессий необходимо сворачивать.

- Ее, безусловно, тоже нужно вести. Мы здесь делаем ставку на молодые кадры. Обучаем старшеклассников креативным профессиям из индустрии моды на базе детского технопарка «Косыгин парк». Открыли его буквально за несколько месяцев до начала введения масштабных зарубежных санкций и ухода зарубежных брендов одежды — в конце 2021 года. Среди направлений обучения в технопарке — 3D-дизайн, цифровая мода, инновационные материалы для легкой промышленности, технологии виртуальной и дополненной реальности. Дети получают на занятиях прикладные навыки и знания по дизайну одежды, цифровому проектированию, программированию роботизированных устройств и другим востребованным специальностям в сфере креативных индустрий.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ – ДЕСЯТКИ НОВЫХ ЗАЯВОК

- Люди опытные говорят, что сейчас главное не произвести, а продать. Как правительство Москвы способствует решению этого вопроса? Видите ли перспективы выхода московских дизайнеров и производителей на зарубежные рынки? Какие?

- Как уже говорил, мы помогаем продвигать московскую продукцию в разных форматах и на разных площадках. Прежде всего, эту задачу успешно помогает решать проект «Сделано в Москве». Товары из программы уже появились на специальных витринах на трех крупнейших маркетплейсах, где россияне привыкли приобретать необходимые им вещи. Рассказываем о московских товарах в наружной и диджитал-рекламе, публикациях в СМИ и в телеграме, на ярмарках, выставках, событиях городского и федерального масштаба.

Мы сделали максимально простым доступ в программу: нужно зарегистрироваться на сайте сделановмоскве.рф, заполнив краткую информацию о компании (3-5 минут) и дождаться одобрения заявки (пара дней). Расширили перечень возможных участников: теперь не только производители потребительских товаров, но и производства в сегменте B2B, ИТ-продукты, услуги. Обновленная программа существует больше полугода, но новые бренды продолжают присоединяться к ней в ежедневном режиме: каждый день мы принимаем десятки новых заявок.

Параллельно продвигаем наши бренды и на международном рынке: московские производители постоянно участвуют в зарубежных выставках и бизнес-миссиях.