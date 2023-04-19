Муж застреленной Болдуином оператора станет продюсером «Ржавчины»: съемки фильма продолжатся

Как сообщает телеканал Си-эн-эн, съемочная группа все-таки решила продолжить работу над вестерном «Ржавчина» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как сообщает телеканал Си-эн-эн, съемочная группа все-таки решила продолжить работу над вестерном «Ржавчина», которая была прекращена в 2021 году после гибели на площадке оператора Галины Хатчинс. Работы над лентой возобновятся в четверг на киностудии «Yellowstone Film Ranch» в штате Монтана.

Муж погибшей Мэтью Хатчинс, продюсеры «Ржавчины» и Алек Болдуин, нажавший на курок в тот злополучный день, объявили о достижении мирового соглашения, детали которого не разглашаются. Ранее против актера и киностудии был подан иск по обвинению в непредумышленном убийстве. В рамках соглашения фильм будет завершен, а Мэтью Хатчинс выступит в нем в качестве исполнительного продюсера.

Ранее суд признал, что Болдуин не виновен в убийстве Хатчинс.

Фильм «Ржавчина» стал известен после того как 22 октября 2021 года во время съемки одной из сцен популярный американский актер Алек Болдуин выстрелил из револьвера, который должен был быть заряжен холостыми патронами, в сторону кинокамеры, где находились оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуза. Хатчинс была тяжело ранена. На вертолете ее доставили в госпиталь, где женщина позже скончалась. Соузе осколками повредило ключицу, он отделался легким испугом.