ВСУ превращают Херсон в город-призрак: нацисты уничтожают мирные дома, грабят магазины и вымогают доллары за «связи» с русскими

ВСУ превращают Херсон в город-призрак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель обсудили ситуацию на Херсонском направлении с Александром Малькевичем, членом Общественной палаты России и главой телеканала «Санкт-Петербург», который значительное время проводит на новых территориях.

ВИЗИТ ПУТИНА РАЗОЗЛИЛ КИЕВ

- Какова была реакция военных на внезапный визит Путина в Херсонскую область, где вы сейчас находитесь?

- Реакция была и военных, и гражданских, да всего мира. Президент России в очередной раз продемонстрировал способность принимать внезапные и точные решения… Это точно была такая внезапная проверка и боеготовности, и готовности руководителей отчитаться, и посмотреть своими глазами на ситуацию на важном направлении.

- Чем Херсонское направление так важно?

- Вокруг него спецы украинских центров информационно-психологических спецопераций (ЦИПСО) разгоняют сейчас целую волну. Знаменитое «контрнаступление» ВСУ, оно «реализуется» сейчас, в основном, как раз силами инфобойцов. Разгоняется эта виртуальная перемога по соцсетям.

- И что, их рейд Путина так сильно зацепил?

- Их завела эта поездка. Я вижу по мониторингу, какие страсти бушуют. Они пытаются как-то изгадить, извратить это. Даже по себе это ощутил. У стелы при въезде в Геническ, которая на всех видео с президентом мелькала, я выступил со своими комментариями. Дал политологический анализ произошедшего. И тут же подключились мощнейшие сетки, даже, прости господи, позабытая Nexta (признана в Белоруссии террористической организацией), которую всегда использовали как таран для разных вбросов и раскачивания ситуации. Всех задействовали, все получили одну команду, методичку. О том, что нужно принизить значение визита.

- А вы лично Путина видели? Он мимо вас проходил, когда посещал штаб?

- Эта поездка была в тайне, допущены были несколько высших командиров.

ЛУПЯТ ПО ЛЕВОБЕРЕЖЬЮ ЕЖЕДНЕВНО

- Как ситуация у вас развивается?

- В двух направлениях. Украинцы сандалят по прифронтовой, прибрежной полосе левого берега Днепра. Второй день уничтожают Новую Каховку. Два десятка снарядов выпустили по центру города. Бьют по мирным домам. То, что каждый день бьют по Донецку, все знают. Это — боль. Но Донецк – город-миллионник, большой по площади. Новая Каховка меньше его во много раз. Здесь масштабы преступлений, террора режима Зеленского ощущаются иначе.

- Обстреливают не только новую Каховку?

- Бьют по Голой Пристани, Алёшкам, множеству небольших сел, на левом берегу Днепра в зоне досягаемости. Лупят с правого берега. Второе направление - проводят маневры. Демонстрируют, в прямом смысле, себя и свое вооружение. Бряцают оружием. А ципсошники в сети это всё разгоняют.

- Победы в интернете?

- Да, чтобы была виртуальная перемога. Мол, смотрите все, какая у нас тут группировка, сейчас мы тут всем покажем. Потому здесь так важна информационно-психологическая работа, которой мы занимаемся. И крайне важен этот визит президента. Он проверил готовность наших частей для решения самых серьезных задач. Как раз поэтому поездка так взбесило всю ту публику на той стороне.

- Среди этих задач есть возвращение Херсона?

- Мы живем этой надеждой. Я не военный эксперт. Но мы исходим из того, что в следующем году, 13 марта, исполнится 80 лет освобождению Херсона частями советской армии. Форсировал Днепр и брал Херсон Василий Филиппович Маргелов (отец-основатель ВДВ — ред.). Его здесь очень чтут. Знаю настроения людей - они надеются, что к той дате это может произойти.

ГРАБЯТ «РАШИСТОВ», ОТБИРАЮТ МАШИНЫ

- Русский город Херсон должен к нам вернуться.

- Да, тем более, что люди, которые там остались, даже те, кто был настроен нейтрально или ждал прихода ВСУ прошлой осенью - они уже всё поняли. Под оккупационным режимом они 5 месяцев,и жизнь там в разы ухудшилась. Когда пришла Россия — там все работало, Херсон жил и развивался. А пришли ВСУ — он стал городом-призраком. Они привозят и сваливают на центральной площади тюки с поношенным европейским тряпьем. И люди там роются в этом хламе. И это в центре города, где все было нарядно, мирно, где гуляли люди, сидели за столиками в кафе у комплекса под названием «Украина», напротив здания обладминистрации.

- Что позволяет судить о массовости этого явление, что многие люди осознали, где правда и свет?

- Сигналы мы получаем как по закрытым, так и по открытым источникам. Херсон на грани гуманитарной катастрофы. Там перебои с электричеством, связью, водой, теплом, канализацией. Горы мусора — туда вернулись представители украинской мусорной мафии, и выясняют отношения друг с другом.

- Но Херсона и год назад покидали люди.

- Сейчас несравнимо больше заброшенных домов. Закрыты многие магазины. Часть разграблены - и дома, и магазины.

- Грабят тех, кто «был за Россию»?

- Часто действуют по принципу: этот – «рашист», сотрудничал с москалями, а этот убежал, давайте всех пограбим. Размалевали кучу красивых зданий надписями «патриотического» характера. Сигналы, что мы получаем, говорят, что люди в шоке от происходящего.

- Есть сведения о расправах с теми, кто подозревается в сотрудничестве с Россией?

- К сожалению, да. Да, сейчас их меньше. Но это просто потому, что со многими расправились за это время. Теперь пошли на второй круг – на прямое вымогательство. Есть официальный документ, я его публиковал - приказ командира бригады теробороны о конфискации личного автотранспорта. То есть, если раньше они просто отжимали имущество, теперь у них есть документ. Приходят и «для военных нужд» забирают.

- Что известно о действиях СБУ в Херсоне?

- Они таскают к себе людей. Разговоры из серии: был знаком с тем-то и тем-то? 2500 долларов - или направляешься на 3 месяца в подвал или на строительные работы. Идет откровенное вымогательство денег со всех, кого еще можно «растрясти».

- Херсонцы запуганы?

- Людей грабят. И люди по-прежнему пропадают. Также на улицах хватают для «мобилизационных целей». На фоне этого мрака им так важно переключить внимание на это наступление, которое они готовят.

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