Верующие отстояли свою святыню: украинский спецназ с автоматами попытался захватить Киево-Печерскую лавру

Противостояние длилось несколько часов Фото: REUTERS

События вокруг Киево-Печерской лавры в столице Украины неожиданно ускорились утром этой среды. Напомним, Министерство культуры Украины заявило о разрыве договора аренды лавры, которая является национальным заповедником, с канонической УПЦ и потребовала у монахов освободить территорию и помещения. В ответ УПЦ подала иск о признании разрыва договора аренды недействительным на основании того, что во время военного положения не разрешено предпринимать такие действия, а адвокат УПЦ заверил, что до решения суда монахи имеют право оставаться в лавре.

На этом ситуация затормозилась на неопределенное, как казалось, время. Но ранним утром группа членов так называемой государственной комиссии при поддержке спецназа украинской полиции, вооруженного автоматами, зашла на территорию лавры и закрыла на замок и опечатала помещения 39-го корпуса лавры. Силовики зашли на территорию Лавры и сразу заблокировали входы в помещение. По свидетельствам очевидцев, полицейские также заблокировали вход в галерею монастыря. На вопросы адвокатов и правозащитников святыни о причинах рейда украинские полицейские не дали никаких ответов. При этом, в помещения никого не пускали даже, чтобы забрать за личными вещами. Полиция при этом не только помогала членам этой так называемой государственной комиссии, но и блокировала вход на территорию лавры и не пускала внутрь верующих. Которые, узнав о происходящем, стали концентрироваться у входа и даже вступать в мелкие потасовки с полицейскими.

Полицейские не стали применять оружие (по всей видимости, у них не было такой команды), и через некоторое время прихожане УПЦ смогли прорвать полицейскую охрану и выломали двери в тот самый опечатанный и запечатанный 39-й корпус. И тут выяснилось, что в закрытом здании и до того находились люди. Которых прихожане, как получается, просто освободили из заточения, устроенного государственной комиссией вместе с полицейскими. После чего верующие заблокировали вход в корпус №39 и не дали пройти туда ни полиции, ни членам комиссии.

Противостояние длилось несколько часов. Верующие все прибывали, они стали петь молитвы, пытаясь воздействовать на полицейских, и через некоторое время те, явно получив приказ от своего начальства ушли с территории лавры. Это раунд остался за УПЦ и ее прихожанами, но не стоит обманываться – украинская власть не сдалась. Она попробовала в этот раз прихожан и саму УПЦ на крепость веры и убеждений. И получила ту информацию, которая позволит Зеленскому и его команде выбрать в другой раз более эффективную тактику. Благо, стратегия уже ими определена и участь УПЦ предрешена.

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