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Экономика19 апреля 2023 13:30

Мошенники бросили пенсионеров и стали охотиться за женщинами под 40

Жертвами мошенников чаще всего становятся россияне от 35 до 44 лет
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Жертвами мошенников чаще всего становятся россияне от 35 до 44 лет

Жертвами мошенников чаще всего становятся россияне от 35 до 44 лет

Фото: Shutterstock

МОСКВИЧКИ ТАКИЕ ДОВЕРЧИВЫЕ...

Оказывается телефонные мошенники охотятся уже не за старушками, как принято считать, а за вполне себе зрелым работающим народом. Такое открытие сделали эксперты банка ВТБ, разместив у себя на сайте результат обследования групп финансового риска.

Мошенники чаще всего пытаются облапошить клиентов в возрасте от 35 до 44 лет. А доля пенсионеров (от 65 лет) составила всего 13% - видимо, жулики поняли, что дедушки и бабушки пошли чересчур бдительные. Меньше только тех, кому еще не исполнилось 25 лет, — это тоже бесперспективный контингент: циничные и бедные, их и надуть непросто, и денег много не получишь.

Еще одна примета времени — с каждым годом растет число обманутых женщин. Если в 2021 г. их было 45%, то в нынешнем - уже 52%. А чаще всего на уловки финансовых злодеев попадались жительницы Москвы в возрасте от 39 лет, выяснили эксперты.

Чаще всего сообщают о попытках выманить денежки москвичи, жители Санкт-Петербурга и Новосибирска. А почти не жалуются клиенты из Северо-Кавказского федерального округа, а также Южно-Сахалинска и Якутска.

КАК ДЕЙСТВУЮТ МОШЕННИКИ

Наиболее распространенными схемами мошенничества остаются социальная инженерия, на которую приходится более 90% всех атак, и фишинг, отмечают исследователи. Социнженерия — это то, что в быту называется «развод». Жулик, называясь, то работником банка (в этом случае чаще всего почему-то называется банк ВТБ), то сотрудником правоохранительных органов, сообщает разные ужасы. Например, «сегодня ночью замечены неоднократные попытки снятия денег с вашего счета». Или «некто Иванов по доверенности от вас взял кредит на ваше имя, вам знаком этот человек?» Или еще что-то в таком же духе.

Дальше строго спрашивают реквизиты банковской карты. Засомневаешься, сделаешь паузу — тут же тебя начнут подгонять.

- Вы что, противодействуете работе правоохранительных органов? - жестко спросит превдолейтенант. - Мне что, наряд за вами выслать?

Могут и адрес назвать. Но пусть это не пугает и не вводит в заблуждение. Это же естественно: если знают ваш номер телефона и ФИО, то ничего удивительного, что знают и адрес — мошенники же пользуются краденными базами или купленными у недобросовестных сотрудников тех структур, где известны ваши данные.

Но их знания ничем вам не грозят. Смело приглашайте, я так делал не раз и конечно, ко мне никто не приезжал. В 99% случаев злоумышленники звонят из-за границы или из мест лишения свободы. А даже если из вашего же города, то ломиться в чужое жилье, «светиться» на видеокамеру у подъезда никому не нужно. Да и время дорого: чем тратить время на бесперспективную и очень рискованную поездку, лучше поискать более покладистую жертву.

Еще один вариант развития беседы — вас пригласят в отдел полиции. Полное название и адрес сообщат правильный — в этом тоже нет ничего удивительного: адреса всех отделов есть в интернете. Надо срочно выехать для дачи показаний, а у вас работа, суп на плите и т.д. Тогда «дознаватель» пойдет навстречу.

- Хорошо, — оперским голосом скажет он. - В порядке исключения проведем процедуру верификации по телефону.

Далее см. предыдущий пункт. Запомните: можете сразу прекратить беседу, можете не отказать себе в удовольствии позабавиться с жуликом, но никаких цифр с ваших карт ни в коем случае не называйте. Я например, предлагаю звонящим заняться честным трудом: пойти на завод или курьером. В ответ, как правило, бросают трубку.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОНЯЛИ, КТО ЛОВИТ РЫБКУ, ТО РЫБКА - ЭТО ВЫ

Фишинг — это технически более сложная процедура, нередко используется в сочетании с социальной инженерией. В переводе рыбалка, или про сути ловля простачка. Недаром в среде иностранных ловчил бытует поговорка: «Если ты не понял, кто рыбка, то рыбка — это ты». Не дайте себя поймать на крючок.

Самый распространенный пример ловли - рассылка предложений товаров и услуг с фишинговых сайтов, по исполнению они очень напоминают известные. Вот покупает человек несколько бутылей воды, например, — требуется ввести номер карты и 3-значный код. Все, вы попали.

Уберечься можно, внимательно посмотрев адрес в строке браузера (которая сверху) — у фишинговых сайтов он неимоверно корявый, с какими-то непонятными символами. От такого, действующего под видом известной сети автозаправок, мне как-то пришло предложение купить скидочную карту на бензин. Что я сделал - набрал в поисковике эту компанию, зашел на реальный сайт, не увидел там никаких сверхвыгодных предложений, да еще и убедился в этом, позвонив в кол-центр сети. Потратив 5 минут, сберег более 20 тыс. руб.

Элементы фишинга могут применяться и в сочетании с социнженерией. Вот один из свежих сценариев. Мошенники от имени сотрудника банка сообщают о блокировке учетной записи онлайн-банка. В ходе комбинации, которую начнут проводить с вами жулики, вам могут приходить СМС-сообщения с паролями и кодами, которые жулики попросят сообщить. Ни в коем случае этого не делайте — вы можете санкционировать перевод денег на счет мошенников. Лучше прервать разговор и позвонить в банк. А если это делается от имени «дознавателя», то в названный жуликами отдел полиции. Банкиры и полицейские к таким звонкам относятся с пониманием.

СКОЛЬКО ЛЕТ ТЕМ, КОГО ХОТЯТ ОБЛАПОШИТЬ

до 25 лет — 4,2%

от 25 до 34 — 14,3%

от 35 до 44 — 27,1%

от 45 до 54 - 24%

от 55 до 64 — 17,2%

от 65 — 13,2%

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