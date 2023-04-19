Мошенники бросили пенсионеров и стали охотиться за женщинами под 40

Жертвами мошенников чаще всего становятся россияне от 35 до 44 лет Фото: Shutterstock

МОСКВИЧКИ ТАКИЕ ДОВЕРЧИВЫЕ...

Оказывается телефонные мошенники охотятся уже не за старушками, как принято считать, а за вполне себе зрелым работающим народом. Такое открытие сделали эксперты банка ВТБ, разместив у себя на сайте результат обследования групп финансового риска.

Мошенники чаще всего пытаются облапошить клиентов в возрасте от 35 до 44 лет. А доля пенсионеров (от 65 лет) составила всего 13% - видимо, жулики поняли, что дедушки и бабушки пошли чересчур бдительные. Меньше только тех, кому еще не исполнилось 25 лет, — это тоже бесперспективный контингент: циничные и бедные, их и надуть непросто, и денег много не получишь.

Еще одна примета времени — с каждым годом растет число обманутых женщин. Если в 2021 г. их было 45%, то в нынешнем - уже 52%. А чаще всего на уловки финансовых злодеев попадались жительницы Москвы в возрасте от 39 лет, выяснили эксперты.

Чаще всего сообщают о попытках выманить денежки москвичи, жители Санкт-Петербурга и Новосибирска. А почти не жалуются клиенты из Северо-Кавказского федерального округа, а также Южно-Сахалинска и Якутска.

КАК ДЕЙСТВУЮТ МОШЕННИКИ

Наиболее распространенными схемами мошенничества остаются социальная инженерия, на которую приходится более 90% всех атак, и фишинг, отмечают исследователи. Социнженерия — это то, что в быту называется «развод». Жулик, называясь, то работником банка (в этом случае чаще всего почему-то называется банк ВТБ), то сотрудником правоохранительных органов, сообщает разные ужасы. Например, «сегодня ночью замечены неоднократные попытки снятия денег с вашего счета». Или «некто Иванов по доверенности от вас взял кредит на ваше имя, вам знаком этот человек?» Или еще что-то в таком же духе.

Дальше строго спрашивают реквизиты банковской карты. Засомневаешься, сделаешь паузу — тут же тебя начнут подгонять.

- Вы что, противодействуете работе правоохранительных органов? - жестко спросит превдолейтенант. - Мне что, наряд за вами выслать?

Могут и адрес назвать. Но пусть это не пугает и не вводит в заблуждение. Это же естественно: если знают ваш номер телефона и ФИО, то ничего удивительного, что знают и адрес — мошенники же пользуются краденными базами или купленными у недобросовестных сотрудников тех структур, где известны ваши данные.

Но их знания ничем вам не грозят. Смело приглашайте, я так делал не раз и конечно, ко мне никто не приезжал. В 99% случаев злоумышленники звонят из-за границы или из мест лишения свободы. А даже если из вашего же города, то ломиться в чужое жилье, «светиться» на видеокамеру у подъезда никому не нужно. Да и время дорого: чем тратить время на бесперспективную и очень рискованную поездку, лучше поискать более покладистую жертву.

Еще один вариант развития беседы — вас пригласят в отдел полиции. Полное название и адрес сообщат правильный — в этом тоже нет ничего удивительного: адреса всех отделов есть в интернете. Надо срочно выехать для дачи показаний, а у вас работа, суп на плите и т.д. Тогда «дознаватель» пойдет навстречу.

- Хорошо, — оперским голосом скажет он. - В порядке исключения проведем процедуру верификации по телефону.

Далее см. предыдущий пункт. Запомните: можете сразу прекратить беседу, можете не отказать себе в удовольствии позабавиться с жуликом, но никаких цифр с ваших карт ни в коем случае не называйте. Я например, предлагаю звонящим заняться честным трудом: пойти на завод или курьером. В ответ, как правило, бросают трубку.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОНЯЛИ, КТО ЛОВИТ РЫБКУ, ТО РЫБКА - ЭТО ВЫ

Фишинг — это технически более сложная процедура, нередко используется в сочетании с социальной инженерией. В переводе рыбалка, или про сути ловля простачка. Недаром в среде иностранных ловчил бытует поговорка: «Если ты не понял, кто рыбка, то рыбка — это ты». Не дайте себя поймать на крючок.

Самый распространенный пример ловли - рассылка предложений товаров и услуг с фишинговых сайтов, по исполнению они очень напоминают известные. Вот покупает человек несколько бутылей воды, например, — требуется ввести номер карты и 3-значный код. Все, вы попали.

Уберечься можно, внимательно посмотрев адрес в строке браузера (которая сверху) — у фишинговых сайтов он неимоверно корявый, с какими-то непонятными символами. От такого, действующего под видом известной сети автозаправок, мне как-то пришло предложение купить скидочную карту на бензин. Что я сделал - набрал в поисковике эту компанию, зашел на реальный сайт, не увидел там никаких сверхвыгодных предложений, да еще и убедился в этом, позвонив в кол-центр сети. Потратив 5 минут, сберег более 20 тыс. руб.

Элементы фишинга могут применяться и в сочетании с социнженерией. Вот один из свежих сценариев. Мошенники от имени сотрудника банка сообщают о блокировке учетной записи онлайн-банка. В ходе комбинации, которую начнут проводить с вами жулики, вам могут приходить СМС-сообщения с паролями и кодами, которые жулики попросят сообщить. Ни в коем случае этого не делайте — вы можете санкционировать перевод денег на счет мошенников. Лучше прервать разговор и позвонить в банк. А если это делается от имени «дознавателя», то в названный жуликами отдел полиции. Банкиры и полицейские к таким звонкам относятся с пониманием.

СКОЛЬКО ЛЕТ ТЕМ, КОГО ХОТЯТ ОБЛАПОШИТЬ

до 25 лет — 4,2%

от 25 до 34 — 14,3%

от 35 до 44 — 27,1%

от 45 до 54 - 24%

от 55 до 64 — 17,2%

от 65 — 13,2%