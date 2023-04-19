Участник спецоперации погиб или получил инвалидность? С родителей-созаемщиков спишут кредиты

Право на списание кредита будет предоставлено не только участнику СВО, но и его родителям, усыновителям и детям, если они являются созаёмщиками по кредиту. Новая норма коснется также совершеннолетних детей-созаемщиков.

Законопроект вошёл во второй доклад рабочей группы, который направили Президенту по итогам выездного заседания в Краснодарском крае.

Напомним, Президент подписал законы рабочей группы по вопросам СВО об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести.

Ранее рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, который даёт семьям экс-сотрудников ОВД, погибших в ходе спецоперации, возможность воспользоваться положенной им единовременной социальной выплатой на приобретение или строительство жилья. Документ также распространяет преимущественное право на получение жилищной выплаты для всех ветеранов боевых действий из числа сотрудников ОВД. Сейчас такая льгота положена только ветеранам Афганистана.

Ещё один законопроект предусматривает полное списание кредитов погибшего или получившего тяжёлую инвалидность участника СВО с его родителей-созаёмщиков. До сих пор этой льготой могли воспользоваться только супруга, дети и иждивенцы. Он принят во втором чтении.

Также Госдума приняла в первом чтении законопроект «Единой России» о бесплатной юридической помощи участникам спецоперации и их семьям. Законопроекты отражены в первом докладе рабочей группы по вопросам СВО, направленном Президенту.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.