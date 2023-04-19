Минобороны России сообщило о блокировании Артемовска десантниками с юга и севера

Cамые ожесточенные бои идут в Артемовске Фото: REUTERS

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на прошедшем брифинге рассказал о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 75 украинских военнослужащих, на Донецком до 380, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 120, на Херсонском до 30.

В этих кровопролитных боях наши воины уничтожили более 725 наемников киевского режима, склады боеприпасов 68-й механизированной бригады, 3-й танковой бригады ВСУ и 126-й бригады территориальной обороны, пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской и Донецкой области, а также десятки танков, бронемашин, самоходок, гаубиц и машин РСЗО «Град» ВСУ.

Генерал-лейтенант отметил, что самые ожесточенные бои идут в Артемовске, где за сутки освобождены «три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях Артемовска». Но ВСУ пытаются огрызаться.

«Подразделения воздушно-десантных войск блокировали город с северной и южной окраин. Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия «Южной» группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов. За прошедшие сутки авиацией совершено четыре самолетовылета, артиллерией группировки выполнено 67 огневых задач», - сообщил подробности Конашенков и отметил, что в районах населенных пунктов Ступочки, Красное Донецкой народной республики, а также в северо-западной и центральной частях города Артемовск пресечены попытки ВСУ контратаковать штурмовые отряды.

Силами оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки сбиты два самолета МиГ-29 и Су-25 ВВС ВСУ, ракетными войсками и артиллерией в течение суток уничтожена наведенная ВСУ понтонная переправа через реку Северский Донец, командно-наблюдательный пункт батальона 110-й механизированной бригады ВСУ, склад топлива для военной техники 17-й танковой бригады ВСУ, а также нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 133 районах.

Конашенков поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, что в районе Угледар Донецкой народной республики сбили самолет Су-25 ВВС ВСУ, а также четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и шесть украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

411 - самолетов.

228 - вертолетов.

3776 - беспилотных летательных аппаратов.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8732 - танка и других боевых бронированных машин.

1089 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4619 - орудий полевой артиллерии и минометов.

9617 - единиц специальной военной автомобильной техники.