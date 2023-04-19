Миллионные призовые, автомобили и олимпийское золото: Никита Нагорный стал героем RUTUBE-шоу «Сколько стоит успех?»

Героем нового эпизода стал успешный спортсмен, гимнаст и олимпийский чемпион Никита Нагорный. Какой была его дорога к высоким достижениям, и какие зарплаты у победителей?

Шоу «Сколько стоит успех?» продолжает набирать обороты. В третьем эпизоде ведущий шоу Заводной Макс отправился к титулованному гимнасту Никите Нагорному. В 26 лет Никита уже имеет за плечами 12 золотых медалей, в том числе и за Олимпийские игры.

Несмотря на то, что жизнь будущих Олимпийцев всегда проходит в жестком графике и требует огромной отдачи сил, Никита об этом совершенно не жалеет:

«Моя жизнь с самого детства была наполнена яркими моментами. Я бы хотел, чтобы мои дети тоже занимались профессиональным спортом. Если бы не спорт — я даже боюсь представить, что было бы со мной в Ростове. Спорт стал для меня спасательным кругом. Я с детства объездил всю Россию, ездил на сборы, заводил новые знакомства, посмотрел весь мир — это идеальный шанс для ребенка стать самостоятельным», — поделился Нагорный.

К тому же такое вложение энергии с лихвой вознаграждается — за победу в Олимпийских играх Никита получил автомобиль BMW X5, а за каждую медаль - денежные премии.

Стремление сохранить и приумножить капитал привели гимнаста в бизнес. И если первая идея с барбершопом была не самой удачной, то открытие спортивной школы принесло не только финансовую стабильность, но и моральное удовлетворение:

«Моя Академия — это мой ребенок. История, которая зародилась очень давно и сегодня я к этому отношусь как к чему-то очень важному. Не как к бизнесу и коммерции, а как к душе, сформировавшейся здесь», — признался спортсмен.

Сейчас Никита больше сконцентрирован на семье и мечтает о том, чтобы она была большая и дружная. Накануне спортсмен вместе с женой, Дарьей Спиридоновой, объявили, что ждут сына.

Сколько стоит карьера успешного гимнаста и заслуженного чемпиона, как сохранить любовь на спортивных сборах, и почему не надо отдавать детей в спорт ради побед — смотрите в новой серии шоу «Сколько стоит успех?» эксклюзивно на RUTUBE!