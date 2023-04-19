Гибрид «Терминатора» и вселенной Marvel: Кто сыграет главных героев в ремейке советского телехита «Гостья из будущего»

Как известно, новое — это хорошо забытое старое. Именно поэтому «Чебурашка» собрал в прокате 6,7 миллиардов рублей. Именно поэтому современные продюсеры раз за разом обращаются к советской классике — как мультипликационной, так и кинематографической.

На днях в сети появился первый трейлер фантастического фильма «Сто лет тому вперед», современной экранизации одноименного произведения Кира Булычева, которое зритель хорошо помнит по мини-сериалу «Гостья из будущего». Видимо, пришло время и современной молодой публике ознакомиться с советской классикой на понятном языке, решили продюсеры проекта. По крайней мере, первое, что приходит на ум после просмотра ролика, это формулировка «продукт для зумеров».

Визуально вселенная нового проекта сильно отличается от ламповой советской атмосферы телехита 1984 года. Оно и понятно — с того времени прошло почти 40 лет, технологии ушли далеко вперед, динамика фильмов взвинчена до предела и нынешнему зрителю, очевидно, прежний проект теперь уже кажется невыносимо скучным — особенно на фоне современных блокбастеров и киноаттракционов (фильмы по комиксам Marvel и DC, «Аватар», «Фантастические твари» и проч.). Другой вопрос, насколько аутентичен мир современной картины Александра Андрющенко. Судя по первым кадрам, все это мы уже где-то встречали...

При всей аскетичности и отсутствии хоть какого-то напускного эротизма, советская пионерка Алиса Селезнева в исполнении Натальи Гусевой была настоящим секс-символом всех подростков СССР. Хрупкая красота и неуловимая манкость были заключены внутри героини — в ее гигантских глазах инопланетянки, едва открытых плечах и неотразимой улыбке. Некая мальчуковость как будто считывалась за счет короткой прически, и все же это была невероятно женственная героиня.

Чего не скажешь о новой Алисе — выкрашенная в розовый цвет (ну, вы поняли, как молодежь любит!) пацанка с замашками неформального лидера очевидно отсылает к героиням не советского телевидения, а последних частей «Терминатора», где эмансипе побеждает и роботов, и здравый смысл. Видимо, фем-триумф все же состоялся в будущем.

Колю тоже не узнать. Это уже не шестиклассник, как у Кира Булычева, и не чудаковатый ушастый Леша Фомкин из советского пятисерийника, а как минимум выпускник (хотя по виду так студент 4 курса) школы моделей, играет которого звезда сериала «Монастырь» Марк Эйдельштейн.

Парню — 21 год. В трейлере он — как и в предыдущих своих проектах чаще всего — умело отыгрывает испуганную и травмированную буллингом одноклассников лань, а не любознательного школяра с авоськой, стремящегося победить злодеев из другой вселенной.

Бог с ними с главными героями. Очевидно, что при кастинге продюсеры пытались расчетливо попасть в запросы зумер-аудитории. И больше всего публику огорчило воплощение зла в новом фильме. На место космопиратов Крыса (Михаил Кононов) и Весельчака У (Вячеслав Невинный) — и нелепых, и ужасных одновременно — пришел типовой Саша Петров базовой комплектации. Чуть более упитанный, чем обычно, актер воплощает визуальный гибрид Таноса из вселенной Марвел и мутанта-свина Бибопа из «Черепашек-ниндзя».

Коллегу Петрова по грязным делишкам — космического пирата Глота —исполнил вездесущий Юра Борисов (только что вышел пятый сезон сериала «Ольга», где он сыграл одну из ключевых ролей, а на очереди — третий сезон проекта «Мир! Дружба! Жвачка!», тоже не без участия актера).

В адаптированном образе то ли Доктора Манхэттена, то ли Вижена — опять же из вселенной Marvel.

Вместо миелофона — космион, вместо 1976 года — современная Москва. С айфонами, рэпом и и стримами. Заставка фильма сильно напоминает заставку «Стражей галактики».

Несмотря на возрастной рейтинг 6+, между Алисой и Колей (теперь уже не шестиклассниками) будут и романтические отношения. Судя по всему, «Сто лет тому вперед» будет ультрапередовой адаптацией — но не советской фантастической повести, а всех успешных голливудских франшиз последнего времени.

Кроме перечисленных актеров в проекте заняты Виктория Исакова, Константин Хабенский, Федор Бондарчук и другие. На большие экраны проект обещают выпустить в текущем году.