«Человеческий гений и талант, конечно же, сохранятся»: в Москве завершился Российский форум дизайна и моды

Фото: Иван МАКЕЕВ

18 – 19 апреля в Москве прошел Российский форум дизайна и моды, где обсуждались самые острые проблемы креативных индустрий. Одной из тем, затронутых на площадке форума, стала роль искусственного интеллекта в жизни и будущем индустрии. В обсуждении принял участие управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников Фото: Иван МАКЕЕВ

«Одна из самых затратных статей в медиаиндустрии – это фонд оплаты труда, - отметил медиаменеджер. - Креативную работу крайне сложно оптимизировать, создать конвейер. При этом у нас есть потребность в формировании как можно больших единиц контента или заготовок под контент – это позволит насытить рынок, заработать деньги. И в этом может помочь искусственный интеллект. Но человеческий гений и талант, конечно же, сохранятся. Медиакомпания все время изучает людей, хорошо представляет их потребности. И передать потребности этих людей в другие индустрии – наша задача».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мнения касательно роли искусственного интеллекта в индустрии дизайна и моды в ходе дискуссии разделились. Впрочем, все спикеры сошлись в том, что полностью заменить человека в этой сфере нейросеть не может.

«Искусственный интеллект потрясающий помощник. Но важно понимать, какие бы приложения вы ни установили, вы не станете дизайнером. ИИ это инструмент. Чтобы развиваться в индустрии, нужно образование, – отметила эксперт по стратегическому управлению, руководитель проекта IDI FASHION Дарья Пашкова. – Когда ты собираешь мудборды, референсы, долго изучаешь все это, уже потом ты сможешь присоединить к накопленному опыту искусственный интеллект».

Многие представители сферы дизайны уже используют искусственный интеллект в своей работе.

Фото: Иван МАКЕЕВ

«Я адепт новых технологи, в них будущее, – рассказала эксперт в сфере моды и искусственного интеллекта Анна Маям. – За один день можно создать референсы новых коллекций, оформление сайта. Нужно принимать, а не отвергать новые технологии. И чем быстрее мы начнем их использовать, тем быстрее продвинемся вперед, а сэкономленные ресурсы перенаправим на другие дела».

Но не все спикеры оказались единодушны. Историк моды, лектор Анатоль Вовк напомнил, что многие технологии в мире моды до сих пор не подвластны машинам, даже находящимся под руководством человека. Плиссирование тканей, создание кружев – по-прежнему ручной труд, и нейросети никогда не смогут заменить его.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты отметили, что для мира моды и других креативных индустрий очень важно найти баланс между традиционными методами работы и возможностями, которые открывает использование нейросетей. Именно такой разумный подход к использованию искусственного интеллекта может дать положительный результат, обогатить отрасль, но при этом сохранить уникальность и креативность человеческого труда.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Мощь и популярность Московской недели моды

Открыло деловую программу форума пленарное заседание «Приоритеты государственной поддержки индустрии дизайна и моды», в ходе которого эксперты обсудили роль дизайна в обеспечении технологического суверенитета страны и укреплении ее промышленного комплекса.

«Индустрии моды и дизайна столкнулись с рядом проблем в прошлом году. В новых условиях главной задачей нашего Департамента стала поддержка российских и, в частности, московских дизайнеров, — сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. - Главный проект и решение, который ярким маркером подсвечивает готовность индустрий к импортозамещению — Московская неделя моды, которая прошла летом 2022 года. Она продемонстрировала мощности отечественного легпрома. В этом году с 28 по 30 апреля в столице пройдут маркеты под эгидой Московской недели моды. Мы получили порядка 700 заявок и приняли решение позволить всем брендам и дизайнерам представить свою продукцию аудитории».

Дизайн – это про эстетику и удобство

В сессии «Промышленность и предпринимательство против дизайна» выступила генеральный директор 2050.ЛАБ Дарья Топильская, которая проанализировала текущую ситуацию на рынке индустриального дизайна.

«Мы объясняем, что промышленный дизайн — не только про внешнюю эстетику. А еще про эргономику, современные материалы, инновации, удобство использования. И наша задача - делать потребителя счастливым, и создавать продукт, которым удобно пользоваться», — отметила Дарья Топильская.

Основной трек - «Промдизайн и инжиниринг»

Спикером сессии «Дизайн-образование. Как успеть за рынком?» стала директор по развитию, руководитель магистерской программы «Промышленный дизайн и инжиниринг» НИТУ МИСИС Елена Пантелеева, которая анонсировала нововведения уникальной магистерской программы по промышленному дизайну.

Сейчас стартовал прием заявок на третий поток магистратуры. В 2023 году программа выходит на новый уровень и с нового учебного года реализуется в многотрековом формате. Основной трек «Промдизайн и инжиниринг» — завершает подготовку профессионалов в сфере промышленного дизайна. Дополнительный трек «Дизайн средств беспилотного транспорта» отвечает актуальности современных вызовов и обучает востребованным навыкам проектирования беспилотных средств транспорта.

«Любовь цвета неба»

Показ первой коллекции молодого бренда совместно с брендом эксклюзивных вечерних нарядов ALLA COUTURE завершил программу Российского форума дизайна и моды. Пилотная коллекция марки DERUNOVA называется – «Любовь цвета неба». DERUNOVA специализируется на костюмах для успешных женщин, ведущих активную, яркую, наполненную событиями жизнь. В коллекциях представлены модели как для офисного дресс-кода, так и для вечерних выходов и свободного творческого проявления.