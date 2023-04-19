Президент Казахстана призвал министров и депутатов стать государственниками-реформаторами

Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев напомнил министрам, главам регионов и парламентариям об ответственности перед народом, особенно в период проведения кардинальных политических и социально-экономических реформ, на которые общество «возлагает большие надежды».

Президент подчеркнул, что Казахстан встал на путь масштабных реформ. «Поэтому нам будет трудно, но этот путь мы должны обязательно осилить. Нам нужно незамедлительно приступить к этой работе. Каждый из присутствующих на сегодняшнем заседании должен осознавать высокую персональную ответственность прежде всего перед народом, перед жителями своего региона, города, района или села», – сказал Токаев на прошедшем в Астане совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

«Бумаготворчество нам не нужно»

Обращаясь к членам кабинета и представителям местной власти, президент акцентировал: главное – сосредоточиться на повышении качества жизни казахстанцев. «Именно от ваших решений и действий зависит настоящее и будущее нашей страны. Поэтому нельзя ограничиваться только решением текущих оперативных вопросов. Вы должны стать государственниками-реформаторами. Главная цель всех реформ – повышение качества жизни граждан. Для этого нужно увеличивать доходы населения, создавать комфортную для проживания среду, обеспечивать безопасность и расширять возможности для всестороннего развития людей. Безусловно, реализация всех намеченных преобразований возможна только в условиях сильной рыночной экономики», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана отметил, что в рамках эффективного развития человеческого капитала «точечной и адресной» должна стать государственная социальная поддержка, нынешний объём социальных гарантий должен не сокращаться, а перераспределяться в пользу действительно нуждающихся в них граждан. «Государство будет помогать тем, кто без этого не может обойтись. Основой всего должна стать упреждающая социальная политика, направленная в большей мере не на выплату поддерживающих пособий, а на создание продуктивных рабочих мест. Это позволит обеспечить реализацию принципа «всеобщей занятости», – сказал Токаев.

Эффективное решение этих и других вопросов невозможно без кардинального совершенствования государственного управления. Президент Казахстана напомнил о том, что в стране начата поэтапная децентрализация полномочий государственных органов. В частности, порядка 500 функций правительства передано министерствам.

Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан

И теперь стартовал второй этап административной реформы, предусматривающий передачу части функций от министерств к региональным и местным органам исполнительной власти – акиматам. «Необходимо, чтобы решения принимались на местах, ближе к людям и их запросам. Но децентрализация не должна стать просто перекладыванием ответственности на акиматы. Передавать функции целесообразно с одновременным наделением местных властей необходимыми кадровыми и финансовыми ресурсами. С расширением полномочий необходимо соразмерно повысить персональную ответственность политических служащих за развитие курируемых отраслей и принимаемые ими решения», – сказал президент Казахстана.

Токаев призвал региональных и местных законодателей выполнять их первоочередную задачу – отстаивать интересы местных жителей и «при этом не скатываться на рельсы легковесного популизма». Депутаты должны ежедневно и кропотливо работать над проблемами электората, проявляя профессионализм и ответственность, конструктивно взаимодействуя с исполнительной властью и обеспечивая прозрачность принимаемых ею решений.

Президент констатировал, что у каждого казахстанского региона есть свои «болевые точки». Только с начала нынешнего года общественная приёмная администрации главы государства приняла 811 человек, поток обращений на имя президента за последние три года вырос вдвое. В настоящий момент администрация и правительство готовятся к созданию единого Центра приёма граждан, «который позволит задать стандарт прямой коммуникации первых руководителей центральных госорганов с гражданами». Главы регионов и городов должны выстроить такую же работу на местах.

Анализируя «болевые точки» экономики, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что главным камнем преткновения в проведении реформ стало низкое качество их реализации. Причины разные. «Это отсутствие ответственного отношения к своей работе, низкая активность многих госслужащих и руководителей госорганов. И это особенно проявляется в ходе освоения бюджетных средств. Свою работу такие чиновники ориентируют не на качество исполнения, а на своевременное снятие поручения с контроля. Результат налицо. Многочисленные заявленные реформы продвигаются медленно. Это нужно признать. Поэтому правительству потребуется воля для искоренения старых методов работы», – уверен президент Казахстана.

Токаев напомнил, что в настоящий момент в стране реализуется 163 документа системы государственного планирования, каждый из которых содержит в среднем 40 мероприятий. «Следует провести ревизию всех поручений на предмет их актуальности, – распорядился Токаев. – Бумаготворчество нам не нужно».

С учётом глобальных тенденций, президент поручил обновить Стратегию-2050, определяющую долгосрочное видение и ключевые приоритеты социально-экономического и общественно-политического развития страны. В документе будут указаны основные цели и задачи на среднесрочный период, он охватит весь комплекс вопросов государственного развития, в него войдут положения предвыборной программы Токаева и элементы предвыборной программы партии Аmanat, победившей на парламентских выборах, а также рациональные предложения других партий.

«Сегодня во всем мире ведущей отраслью становятся информационные технологии, – отметил президент Казахстана. – В целом, нам нужно воспитывать образованное, передовое подрастающее поколение, которое с уверенностью войдёт в завтрашний день».

Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан

«Построить экономический лифт»

Касым-Жомарт Токаев убежден, что в современных условиях модель простого экспорта сырья не является эффективной, требуется создание новых производств, а это задача и бизнеса, и государства. «Мы живём в очень трудное время. Разрыв традиционных экономических и логистических связей сопровождается рекордной инфляцией, замедлением мировой экономики, нарастанием долгового бремени государств. Множатся торговые барьеры и растёт взаимное недоверие между государствами. Всё это – новая нормальность, а скорее – ненормальность мировой экономики. Природная рента больше не является устойчивым источником благосостояния страны», – делает вывод Токаев.

«Всем известно такое понятие, как «социальный лифт». Это система, при которой любой инициативный и трудолюбивый человек может уверенно продвигаться по карьерной лестнице и в общественной иерархии. Аналогично нам нужно построить эффективно действующий «экономический лифт» для предпринимателей, – заявил президент Казахстана. – Хотел бы, чтобы все поняли мою позицию: всю экономическую политику мы должны подчинить задаче диверсификации экономики, её индустриализации и, в конечном счёте, привлечению инвестиций».

Токаев считает необходимым продвигать наиболее успешных и честных предпринимателей регионального масштаба, которые призваны стать локомотивами развития новой, «справедливой экономики».

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в минувшем году экономика страны выросла на 3,2%, а за 3 месяца текущего года на 4,9% – «цифры неплохие, но удовлетворения и оптимизма они внушать не должны». Необходимо искать дополнительные источники роста. «Правительство должно быть по-хорошему более амбициозным в том, что касается обеспечения экономического роста», – сказал президент Казахстана. По его расчётам инерционные темпы роста экономики за последние 10 лет привели к тому, что Казахстан застрял «в ловушке среднего дохода». В то время, как, по данным экспертов, для перехода в категорию стран с высоким уровнем дохода необходимо обеспечить ежегодный рост на уровне 6%, т.е. в полтора раза выше текущих темпов.

Серьёзной проблемой стал небывалый за последние 15 лет рост цен на продовольственные товары. «Нужно пройтись по всей цепочке от производства до реализации и понять, что приводит к удорожанию, – считает президент Казахстана. – Для борьбы с резкими скачками цен важно правильно использовать стабилизационные фонды. Сегодня они действуют разрозненно и непрозрачно. Регулярно выявляются коррупционные схемы».

Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан

Токаев считает, что действующая модель управления агропромышленным комплексом не раскрывает потенциал отрасли, и перед правительством стоит задача обеспечить его устойчивый рост.

Другой актуальной проблемой является водоснабжение. Это вполне понятная «географическая» проблема.

«Казахстану требуется в три раза больше воды на доллар производимого ВВП, чем России или США, и в 6 раз больше, чем засушливой Австралии. Анализ работы предприятий, ответственных за централизованное управление водохозяйственными объектами, показал их низкую эффективность», – отметил Токаев.

Президент также считает необходимым обратить серьёзное внимание на обустройство городов. «Надо признать, наши города выглядят неважно. Детские площадки не оборудованы, дома ветшают. При гораздо меньших бюджетах города за границей, особенно в Восточный Европе, на Балканах, выглядят очень прилично, – признает глава государства. – По всей видимости, это работа муниципальных властей. Но, с другой стороны, это и отношение самих горожан к месту проживания. Мы все сталкиваемся с проблемой, как горожане небрежно относятся к своим улицам и домам. И это работает на ухудшение имиджа, репутации нашей страны».

«Не ждать у моря погоды»

Собственно, главным лейтмотивом выступления президента перед перед министрами, главами местных органов власти и парламентариями был посыл: не стоять на месте, не ждать, а действовать.

«Мы живём в уникальный исторический период. Происходят стремительные изменения не только в науке и технологиях, но и в общественных отношениях. Совершенно новый вектор развития приобретают подходы к государственной политике. Всё это, конечно, требует решительных и динамичных действий с нашей стороны. Нельзя просто сидеть и ждать у моря погоды. Для решения всех поставленных задач нам нужно незамедлительно приступить к работе. Все поручения должны быть исполнены чётко и своевременно. Каждый гражданин нашей страны должен на себе ощутить действенность реализуемых реформ», – заключил Касым-Жомарт Токаев.