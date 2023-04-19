Стала известна реакция дочери советской Алисы Селезневой на трейлер современного ремейка «Гостьи из будущего»

Фото: кадр из фильма

В сети вышел трейлер нового российского фильма «Сто лет вперед» — адаптации советского телехита «Гостья из будущего», снятого по фантастической повести Кира Булычева.

Публика осталась не в восторге, потому что вместо аутентичной версии адаптации зрители увидели как будто бы попытку перенести советскую литературу на космические пространства «Звездных войн».

Фото: кадр из фильма

Аудитория уже начала соревноваться в остроумии в комментариях под роликом, высмеивая оригинальный художественный ход сценаристов: «Больше всего мне понравился момент, где Алиса сказала: «Я твой отец», а Герасим, вися над пропастью, ухватившись обрубком руки за трубу, такой: "Неееееет!», «Больше всего понравилось, когда Оби-Ван Кеноби сказал «Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть, так вкуснее будет», «Это была добрая и веселая научно-фантастическая история про 12-летних детей и мир будущего без войн. А теперь какое боевое фэнтези про озабоченных старшеклассников, которые воюют по всей галактике! Да еще и играют их 25-летние актеры.... Господи, ну почему все так заканчивается?»

Фото: кадр из фильма

А вот наследнице советской Алисы Селезневой — кстати, главная героиня современной экранизации очень похожа на нее, словно визуальный образ составляли по фото из соцсетей дочери Натальи Гусевой — Алесе Мурашкевич понравилось.

— К Алисе, естественно, больше всего могло быть потенциальных претензий, — считает дочь советской актрисы. — Но внешность у Даши Верещагиной (сыграла Алису в «Сто лет вперед») уникальная. Женственная, озорная, современная. Я бы влюбилась в такую без памяти, если бы была мальчишкой. Также заинтриговал злодей, харизматичный, но совершенно неожиданный для пирата. Осталось только посмотреть на актерскую игру.

Фото: кадр из фильма

Несмотря на похвалу актеров, Мурашкевич тоже отметила, что из современной экранизации выветрился дух Кира Булычева. Утрачена уникальная внутренняя архитектура его произведений.

Фото: кадр из фильма

— Из того, что немного расстроило — это не совсем тот самый книжный мир, — уверена Алеся. — Скорее, наше современное представление о будущем в духе киберпанка, в который не очень то хотелось бы попасть в будущем. То ли дело ретрофутуризм Булычева! Все-таки это уникальная стилистика, в которой столько важных деталей, столько тепла! Есть вот этот страх получить на выходе традиционный блокбастер. Но я больше рада, потому что среди моих ровесников мало тех, кто видел оригинальную гостью, а поколение младше тем более пропускает советские фильмы. Хочется, чтобы эта вселенная жила и дальше, чтобы ее помнили, обсуждали, сравнивали.

На большие экраны фантастический фильм "Сто лет вперед" выходит в текущем году.