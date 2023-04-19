Необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Госдума в среду приняла закон, который увеличивает размер страховки по добровольным пенсионным накоплениям. Теперь «несгораемая» сумма составляет 2,8 млн рублей. Даже если негосударственный фонд к моменту выхода клиента на пенсию обанкротится, государство обязуется возместить ему все потери.

Закон был принят после заявления президента России Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию. Глава государства поручил Минфину разработать программу долгосрочных сбережений граждан. Увеличение страховки по пенсионным сбережениям — один из «кирпичиков» этой программы.

- Необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Здесь должен быть такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладов. Для добровольных пенсионных накоплений предлагаю установить вдвое большую сумму - до 2,8 млн рублей, - заявил тогда Путин.

Эта инициатива должна стимулировать россиян самостоятельно откладывать себе на старость. И, в частности, использовать механизм негосударственных пенсионных фондов (НПФ). По последним данным Центробанка, россияне не слишком активно откладывают себе на старость. Так, объем добровольных пенсионных накоплений составляет 1,62 трлн рублей. Число участников этой системы – 6,2 млн человек.

Львиная доля из них – сотрудники крупных российских компаний. То есть, по сути, откладывают они не сами. Во многих корпорациях дополнительная пенсия – часть социального пакета, который предоставляют работникам. При этом частных клиентов у негосударственных пенсионных фондов немного – меньше миллиона человек.

Суть страхования добровольных пенсионных накоплений заключается в том, что в случае банкротства НПФ или лишения лицензии государство возместит его клиентам все потери (но на сумму не больше 2,8 млн рублей). То есть, за свою будущую прибавку к государственной пенсии можно будет не беспокоиться.

Напомним, раньше добровольные пенсионные накопления не были застрахованы государством. Поэтому интерес к ним был минимальный. С начала 2023 года тех, кто копит себе на пенсию, уравняли с вкладчиками банков. Максимальная страховая сумма для них составила 1,4 млн рублей. Теперь ее удвоят.

Закон вступит в силу с момента официального опубликования. То есть, в ближайшие недели.

P.S. Важный нюанс. Речь идет именно о добровольных накоплениях на пенсию. Не нужно путать их с обязательными взносами, которые были до 2013 года, - накопительной частью пенсии. Объем этих средств, находящихся под управлением управляющей компании ВЭБ.РФ или НПФ, составляет 3,1 трлн рублей. Участников – около 30 млн человек. Эти деньги тоже защищены - системой гарантирования пенсионных накоплений. По ней в случае банкротства НПФ вернут всю сумму взносов, но без инвестиционного дохода. Потолка выплат там нет, но на большинстве счетов лежат небольшие суммы. В среднем - около 100 тысяч рублей.

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