Украинское зерно уплывает в сытую Европу вместо помощи голодающим странам: как Запад убивает "зерновую сделку"

Россия дала гарантии, что не будет препятствовать вывозу зерна из украинских портов на Черном море Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прошлом году Запад предпринял титанические усилия для того, чтобы пролоббировать сделку по вывозу на экспорт украинского зерна. Мол, оно погибнет, если останется преть в хранилищах, а эту сельхозпродукцию как воздух ждут беднейшие страны, где население катастрофически голодает. Да и сама Украина понесет серьезные потери, если не сможет реализовать свой урожай. Россия дала гарантии, что не будет препятствовать вывозу зерна из украинских портов на Черном море. Но поставила условием, что одновременно будет оказано содействие в экспорте на мировые рынки наших собственных сельскохозяйственных продуктов и минеральных удобрений. Об этом в июле 2022 года в Стамбуле было заключено соглашение, подписанное Россией, Украиной, Турцией (через проливы которой корабли направляются в пункты назначения) и ООН.

Участие в сделке главной международной организации давало надежду на то, что договоренности будут безукоризненно выполняться. Однако вскоре выяснилось, что ответственные ооновские чиновники соблюдать взятые обязательства не собираются. Вместо того, чтобы спасать от голода развивающиеся страны, украинское зерно рекой потекло по демпинговым ценам в сытую Европу - на мукомольные предприятия и животноводческие фермы в качестве корма для скота. Зерновые аграрии в Польше, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии терпели это полгода и наконец взвыли, потребовав прекратить недобросовестную конкуренцию. Они оказались на грани разорения: свой урожай некуда девать. Начались массовые акции протеста, блокировка автотрасс. Правительствам этих стран пришлось до конца июня запретить импорт украинского зерна, что вызвало истерику в Киеве.

Но на общее выполнение сделки эта ситуация не повлияла. Сейчас в очереди стоит всего четыре сухогруза, предназначенные для перевозки пшеницы в африканские государства. Однако ООН, не давая никаких вразумительных объяснений, отказывается регистрировать их для прохода по «зерновому коридору». Россия настаивает на том, чтобы в первую очередь разрешение получили сухогрузы с зерном, следующие в Африку. Но в ООН отмахиваются, не скрывая, что для них важнее мнение Украины, и менять этот подход не планиртуют. Исмини Палла, представитель ООН в Совместном координационном центре (СКЦ), регулирующем «зерновую сделку», на днях лицемерно назвала это "нормальным режимом инспекций". В Киеве же на помощь бедным странам давно и откровенно наплевали, поскольку своим зерном украинский режим рассчитывает хотя бы частично расплатиться за оружие, которое получает от Запада.

Нет, в мизерных количествах зерно с Украины до африканских берегов иногда доходит. Причем власти "украшают" суда плакатами с надписями о том, что эта помощь якобы безвозмездная. На деле же Украина реализует продукцию за деньги. А уж как на этой схеме наживаются украинские чиновники и объяснять не приходится. За вознаграждение вносят суда в списки на участие в «зерновой сделке». Но представители ООН смотрят на все сквозь пальцы. Иначе бы поинтересовались, как так могло получиться, что начальник одесского порта Руслан Сахаутдинов, воглавляющий украинскую делегацию в СКЦ, является родственником заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Васькова, который курирует эту самую сделку со стороны киевских властей.

Пока Киев гонит зерно в Европу, вторая часть стамбульского соглашения - об экспорте российских удобрений и аммиака - не выполняется вовсе. Они застряли в портах прибалтийских стран и Нидерландов: спустя 9 месяцев отгрузка по существу так и не началась, а координатор ООН по Черноморской зерновой инициативе Абдулла Дашти принципиально отказывается обсуждать этот вопрос. На сегодняшний день из безвозмездно переданных Африке 262 тысяч тонн российских удобрений лишь одна партия в 20 тысяч тонн была отправлена в Малави.

В этих условиях Россия резко сократила число регистрируемых в сутки судов для прохода по «зерновому коридору» из-за того, что практически ни один заявленный сухогруз не шел в порты Африки. 18 марта саму сделку по вывозу украинского зерна продлили всего на 60 дней. Как пояснил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, решение о следующем продлении будет принято Россией в зависимости от того, насколько эффективно выполняется часть соглашения по экспорту российской сельхозпродукции и удобрений.

Поэтому очень бы хотелось знать, как упомянутые ответственные чиновники ООН Абдулла Дашти и Исмини Палла оценивает дальнейшие перспективы сделки после 18 мая ввиду того, что российские интересы ими напрочь игнорируются.

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